(Görüntülü Haber)Adliye önünde uzun kuyruklar oluştu

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul İcra katipliği için sınava gelenler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye genelinde yapılan ve toplam 810 kişinin alınacağı icra katipliği için bugün klavye sınavı yapıldı. İstanbul'da sınavlara girenler sabahın erken saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Bu sırada adliye önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. İstanbul'da 127 kişinin alınacağı icra katipliği sınavı için 2 bin 540 kişinin başvurduğu öğrenildi. KPSS'den 70 ve üzeri puan alanların başvurmaya hak kazandığı sınav için adliyeye gelenler, sırayla klavye sınavına alındı.