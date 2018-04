(Görüntülü Haber) '8'inci Siyaset Akademisi' ilk toplantısını yaptı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından geleneksel olarak organize edilen 'İAÜ Siyaset Akademisi' bu sene 8'inci kez, üniversitenin Halit Aydın Florya Yerleşkesi'nde başladı. İlk toplantının gerçekleştiği esnada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasını açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı. Birinci haftasında, Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı, İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı Egemen Bağış, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu,Gazeteci ve Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Nedret Ersanel, Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş. Başkanı Hilmi Daşdemir konuşmacı olarak katıldı. 'Siyaset Akademisi 8, 2019 Seçimleri'ne Doğru Türkiye’nin Nabzını Tutuyor' başlığıyla güncel siyasi ve toplumsal olaylara değinmeyi amaçlayan akademinin ilk dersi dün yapıldı. Programın moderatörlüğünü Devlet Eski Bakanı, İAÜ Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay gerçekleştirdi. İAÜ Siyaset Akademisi, donanımlı siyasetçiler yetiştirmek, gençlerin politik ve sosyal olaylara bakış açılarını geliştirmek ilkesiyle yola çıktı. Akademi, karşılıklı bilgi alışverişi içerisinde interaktif şekilde yapılacak konferanslar ile gençlere siyaset, diplomasi, tarih, kültür gibi alanlarda birikim kazandırmayı, donanımlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. "EKONOMİK İLİŞKİLER, SİYASİ İLİŞKİLERİ ETKİLEMEYE BAŞLADI" Eski Bakan Egemen Bağış, Türkiye'nin dış politikasının iç siyasete, ekonomiye, sosyal hayata önemli etkileri olduğunu söyledi. Bağış, "Ama şu bir gerçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi geçmişte ülkeler arası siyasi ve diplomatik ilişkiler, ekonomik ilişkileri belirlerdi. Günümüzün gerçeklerinde ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkileri etkilemeye başladı" dedi. Bağış, erken seçime ilişkin olarak da “Bir söz vardır; diş macununu tüpten çıktıktan sonra yerine koymak mümkün değildir.Bahçeli’nin çıkışından sonra erken seçim kaçınılmazdı. Ben bu seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu. "SURİYE'DEKİ SORUN ESAD'DIR" Suriye'deki sorunun Devlet Başkanı Beşşar Esad olduğunu ve fişi çekilmeden bu sorunların bitmeyeceğini vurgulayan Bağış, "Sorunu siz doğru teşhis edemeyip, çözmezseniz o zaman sıkıntı yaşarsınız. Suriye halkının kendi seçeceği liderlerle yönetilmesinin, demokrasiye geçmesinin vakti geldi, geçiyor. Esad rejiminin artık fişini çekip, oraya gerçekten demokrasi getirmedikçe ben bu sorunların bitme ihtimalini düşük görüyorum" dedi. "4 HAFTA SÜRECEK OLAN TOPLANTILARI HER ÇARŞAMBA YAPACAĞIZ" Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay ise Siyaset Akademisi hakkın bilgi vererek şunları söyledi: "Üniversite bünyemizde Türkiye Araştırmaları Merkezi'miz var. Burada Türkiye'nin değişik konuları araştırıp, sempozyumlarla ve tartışma ortamında öğrencilerimize, üniversite mensuplarına anlatmaya çalışıyoruz. O çerçevede Siyaset Akademisi adı altında değişik konularda Türkiye'nin meseleleriyle ilgili farklı siyasi görüşleri olan uzmanları bir araya getiriyoruz. Bu sene 8'üncisini yapacağımız, toplantıda, genellikle '2019 seçimlerine doğru Türkiye'nin nabzı' meselesini gündeme aldık. O çerçevede 4 hafta sürecek olan toplantıları her çarşamba günü düzenleyeceğiz." “TÜRKİYE’DEN DOĞACAK GÜÇ TARİHİ HAREKETE GEÇİRİR” "Türk siyaseti açısından Soğuk Savaş dönemi kapanmıştır" diyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu, “İsteseniz de istemeseniz de bu coğrafya yakanızı bırakmaz. Güçlü olmanız gerekir. Türkiye, büyük bir mücadelenin içindedir ve bu mücadele sonlanmamıştır. Türkiye’den doğacak güç tarihi harekete geçirir. Bu yüzden, yeni dönem siyasette büyük yenilikler ve kolaylıklar getirecektir. Erken seçimin faydası Türkiye’nin önünü açacağını düşündüğümüz yeni sistemin bir an evvel yerleşmesi olabilir” dedi. TÜRK İÇ POLİTİKASININ DIŞARIYA YANSIMALARI Gazeteci ve Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Nedret Ersanel de akademide Türk iç politikasının ve iç politikadaki dengelerin dünya ve bölge politikasına etkileri üzerine konuşacağını belirtti. Ersanel, "Bu Türkiye'nin özellikle son 15 yılda geçirdiği sürecin parçası, bir dış politika aracı olarak ortaya çıktı. Bölgedeki dengeleri, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini değiştiriyor. İttifaklarıyla ilişkilerini bazen güçlendirip serpiştiriyor bazen de daha orta seviye adıma çekiyor. Bunlar ilk defa Türk iç politikasının sonuçları olarak dışarıya yansıyor" diye konuştu. "SİYASİ ÇÖZÜME EN YAKIN TAKIMIN MASASINI BOZMAYA YÖNELİK OPERASYONDU" "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik füze operasyonu, Suriye'de siyasi çözüme en yaklaşan takımın gücünü, masasını bozmak için yapılmış bir saldırıydı" diyen Ersanel, "O üçlü Rusya, İran ve Türkiye. Zaten kendileri de söyledi. Bu saldırının hemen ardından Birleşmiş Milletler'e (BM) gidip yeni bir masa kurulmasını yani Cenevre'nin diriltilmesini tavsiye etmelerinin sebebi de bu. Bunlar birbiriyle bağlantılı" dedi. "AB RAPORLARI ESKİ ETKİYİ YARATMIYOR" Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin Türkiye'nin durduğu pozisyonun AB'yi hayli sinirlendirdiğini vurgulayan Ersanel, "Onun için bu raporların eski etkileri yarattığını ben düşünmüyorum. AB bizi kabul etmeyerek politik sorumluluğu üstlenmek istemiyor, Türkiye ise masadan kalkmak istemiyor ama çok sevdiği için değil onun da politik sorumluluğu var, biz de onu taşımak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.