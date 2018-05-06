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(Görüntülü Haber) 36 öğrencinin hikayesi kitap oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE İsmetpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aydın Keskin, 6'ncı sınıf öğrencilerinin yazdığı hikayeleri bir kitapta topladı. 36 öğrencinin hikayesinin bulunduğu 'Okumaya Değer' isimli kitap, 5 liradan satışa...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE İsmetpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aydın Keskin, 6'ncı sınıf öğrencilerinin yazdığı hikayeleri bir kitapta topladı. 36 öğrencinin hikayesinin bulunduğu 'Okumaya Değer' isimli kitap, 5 liradan satışa sunuldu.

Düzce İsmetpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aydın Keskin, seçmeli ders olan yazarlık ve yazma becerileri dersinde 6. sınıf öğrencilerine 'değerler eğitimi' kapsamında içerisinde sevgi, saygı, yardımseverlik, sorumluluk, vatanseverlik, iyilik ve hoşgörü gibi konuların yer aldığı hikayeler yazmalarını istedi. Öğrenciler ödevlerini yaparak öğretmenlerine teslim etti. Aydın Keskin hikayeleri beğenerek, yapılan düzenlemelerle hikayelerin kitaba çevrilmesine karar verdi. 36 öğrencinin yazdığı hikayenin toplandığı 'Okumaya Değer' isimli bir kitap ortaya çıktı. Öğrenciler okulda ki arkadaşları ve velilerin katıldığı imza günü düzenlendi. İmza gününde 5 liraya satılan kitaplardan elde edilen gelir okul ihtiyaçları için karşılanırken, kitabın yazımında katkısı olan öğrenciler ise ilk yazarlık deneyimlerinin heyecanını yaşadı.

Kitabın yazarlarından olan Ayşe Beyza Çetinçalı, kitap hakkında bilgi vererek, ''Bu kitabın yazarlarından bir tanesiyim. Türkçe öğretmenimiz Aydın öğretmen sayesinde proje başladı. Kendisi bize önderlik etti ve bizde değerlerimizle ilgili bir kitap yazmaya karar verdik. Bu çalışmalar sırasında öğretmenimizin yardımı ile kitap yazdık. Kitapta değerlerimiz anlatılıyor ve her öğrencinin bir hikayesi var" dedi.

Kitapta yazdığı bir hikaye bulunan Zehra Ağlar ise "Seçmeli dersimiz yazarlık ve yazma becerilerinde Aydın öğretmenimizin önderliğinde hepimiz farklı, farklı hikayeler yazmaya başladık. Okumaya değer" diye konuştu.

Aydın Keskin ise kitap yazma fikrinin gelişimi hakkında bilgiler vererek, ''Kitabımız çıktı. Öğrencilerimiz çok mutlu. Yazar olmanın heyecanını yaşıyorlar. Kitaplarını imzalıyorlar. Biz bir yol açtık. Onlar da çok güzel çalıştılar ve sorumluluklarını yerine getirdiler. Kitabımız vücuda geldi. 36 öğrencimiz var. Değerler eğitimi üzerine çalıştık. Hikayelerle değerlere dikkat çekmeye başladık. Okulumuzda her geçen gün yazar sayımız artıyor. 5 kişi ile başladık 36 kişiye ulaştık. Her öğrencinin bir hikayesi var. Bir sınıf olarak çıkarmış olduk kitabı. İnşallah devamı da gelir" dedi.
 

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