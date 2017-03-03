(Görüntülü Haber) 250 liraya karton bisiklet yaptılar

İSTANBUL () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu'nun (IFIA) himayesi altında Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen 27 farklı ülkeden ziyaretçinin geldiği 2. Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 2017'de sergilenen 250 liraya mal olan karton bisiklet ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ankara'da bulunan Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hayata geçirdiği geri dönüşüm malzemelerinden oluşan bisikletin yüzde 80'i kartondan oluşurken, sadece yüzde 15'lik kısmında bazı küçük metal parçalar kullanıldı. Buluşlarını hem ucuz, hem kaliteli, hem yerli hem de çevreci olarak niteleyen gençler öncelikle Ankara Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği TechAnkara Proje Pazarı'nda 579 proje arasında ilk 101'e girerek derece aldı, ardından Congresium Ankara'da ilk 20 arasına girerek mentorluk aldılar ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından en iyi 12 girişimciden biri seçilerek ISIF 2017'de ücretsiz stant açma hakkıyla projelerine yatırımcı bulma şansını yakaladılar. "AVRUPA'DA İNSANLAR ARTIK ULAŞIMI BİSİKLETLE SAĞLIYORLAR" Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Özden Çelebi, "Biz bisiklet sürmeyi seven 4 arkadaşız. Bisikletimizi kartondan yaptık çünkü şu anda özellikle Türkiye'de metal bisikletlerin fiyatları oldukça yüksek. Ortalama 400 liradan başlayan fiyatları var. Avrupa yaşam standartlarına bakarsak insanlar artık ulaşımı bisikletle sağlıyorlar. Türkiye'de ancak kıyı bölgelerinden bu tür şeyler var ama hala eksiğimiz çok. Biz de insanları teşvik etmek adına hem ucuz, hem hafif, hem geri dönüşümlü malzemelerden oluşarak doğaya da bir katkı yapmak adına kartondan bisiklet yapmaya karar verdik" diye konuştu. "400 KİLOGRAMA KADAR AĞIRLIK" Bisikletin yük bakımından 400 kilograma kadar ağırlık kaldırabildiğini söyleyen Çelebi, şunları söyledi: "Yük bakımından 400 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor. Normal sürüş açısından da 250 kilogram ama güvenlik katsayılarını hesaba kattığımız zaman yani güvenli sürüş imkanı sunması açısından biz 150 kilograma kadar ağırlık binmesini öneriyoruz. Ayrıca bisikletimize 2 seneye kadar garanti veriyoruz. Ayrıca yağmur yağsa da hiçbir şey olmuyor çünkü aynı zamanda su geçirmez özelliği var. Şu anda prototip aşamasında kendi ağırlığı 9 kilogram ama bunu daha da düşüreceğiz. Zaten yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında da 6.5 kilograma kadar düşürebileceğimizi hesapladık. Yani 6.5 kilogramlık bir bisiklete göre hem ucuz, hem kaliteli, hem yerli hem de çevreci." Bisikletin hacim bakımından yüzde 85'inin kartondan oluştuğunu söyleyen Çelebi, şöyle konuştu: "Hacimce yüzde 85 karton, masura ve kendir lifinden oluşuyor. Yüzde 15'lik kısımda ise ufak metal aksanlar var. Ama ileride zaten yatırım almak istiyoruz ve kesinlikle seri üretime geçmek istiyoruz. Seri üretim aşamasında zaten Ar-Ge çalışmalarımız devam edecek, bu çalışmalar kapsamında belki o yüzde 15'lik metallerden bile kurtulma şansımız çok yüksek. Seri üretime geçildiği takdirde satış fiyatı 250 TL. gibi cüzi bir miktar olacak." Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Burak Bağcı, "150 bin lira hibe aldıktan sonra seri üretime geçirmek istiyoruz. İlk aşamada büyük kampuslu okullarda, üniversite şehirlerinde ve anlaşacağımızı düşündüğümüz belediyelerde bisiklet istasyonları oluşturarak hem farkındalık yaratacak hem de çevreye faydası olacağını düşündüğümüz bisikletimizi satışa çıkarmayı düşünüyoruz" dedi