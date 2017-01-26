(Görüntülü Haber) 1060 özel okul kapatıldı, 1021 özel okul açıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - MİLLİ Eğitim Bakanı Yardımcısı Orhan Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile 1061 özel okul kapatılırken, son bir yılda 1021 özel okulun açıldığını söyledi. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) öncülüğünde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Belek'teki Kaya Palazzo Otel'de başladı. 'Eğitimde Öngörüler' temasıyla iki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, özel okulların güçlü bir yapıya sahip olması için her zaman destek verdiklerini söyledi. Türkiye'de 8 bin 18 özel okulun 1 milyon 153 bin öğrencisi olduğunu belirten Erdem, son bir yılda 1021 özel okulun açıldığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terör örgütü ile irtibatı olduğunu belirlenen 1060 okulun kapatıldığını kaydeden Erdem, buna rağmen sektörün büyümeye devam ettiğini söyledi. Erdem, “Özel sektör payını artırmak adına ciddi düzenlemeler yaptık. Son 3 yıldır öğrencilere vermeye başladığımız eğitim ve öğretim desteği niyetimizin göstergesidir. Öğrenciler adına şu ana kadar okullarımıza 2 milyar 103 milyon ödeme yapıldı. 2016-2017 yılında öğrenci başına 2 bin 806 lira ilkokul, 3 bin 440 lira ortaokul, 4 bin lira lisedeki öğrencilere destek veriyoruz. Özel okullarda okuyan öğrenci oranı son açılışlarla birlikte yüzde 7.6'ya ulaştı. 4 yıl önce bu oran yüzde 3 idi. 2023 yılındaki hedefimiz bu rakamın yüzde 15'lere ulaşması" diye konuştu. AYNI SUÇU TEKRARLAYANLARA KAPATMA CEZASI Orhan Erdem, özel okulların öğrenci bulamama ya da farklı nedenlerden dolayı öğretime zorunlu ara vermeleri durumunda iki eğitim yılı ara verilme imkanı sunduklarını söyledi. Özel okullarda isim kullanmaya yönelik bir düzenleme yaptıklarını belirten Erdem, 'kolej' kelimesinin kullanılmasında kolaylık sağlandığını aktardı. Erdem, “Özel okullar kolej kelimesini isim olarak kullanabildikleri gibi reklamlarında kullanabilecek. İzinsiz eğitim yapanlara asgari ücretin 20 katı kadar para cezası getirildi. Ayrıca valiliklerce kapatılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Kurumların işledikleri suçlara yönelik para cezası getirildi. Aynı cezanın tekrarı halinde oranlar artırıldı. Buna rağmen üçüncü defa aynı cezanın uygulanması durumunda kapatma uygulamasının yolu açıldı" diye konuştu. YURTDIŞINA OKUL AÇIN Özel okulların büyümesini desteklediklerini belirten Orhan Erdem, “Sizden bir ricamız var. Çok iyi niyetle baktığımız hain terör örgütü başımıza neler getirdi gördük. Yurt dışında bu okulların kapatılmasıyla bir boşluk doğdu. Bu heyecanınızı gelin yurtdışında da paylaşalım. Yurt dışında okullar açın. Bunu hep beraber yapalım, buna çok ihtiyaç var. Bu terör örgütünün okullarına çocuklarını gönderenler çaresiz durumda" diye konuştu. EĞİTİMDE SON NOKTA YOK TÖZOK Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem Gülan ise eğitimde gelinen noktanın son olmadığını dile getirdi. Gelişmelerin şaşırtıcı olmaya devam edeceğini belirten Gülan, “Önümüzdeki on yıllar içinde belki göze takılacak küçük bir çip veya beyine zarar vermeden eklenecek minik bir işlemci öğrenme, ezberleme, depolama gibi yeteneklerimizi ve işlem yapma kapasitemizi sınırsız hale getirebilir" dedi.