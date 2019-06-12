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(Görüntülü) Engelli öğrencilerin mezuniyet heyecanı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören 8 engelli öğrenci için özel mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler, tören sonunda geleneksel kep fırlatma heyecanını yaşadı. Bünyesindeki engelli öğrenci ve personelinin yaşadığı...

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören 8 engelli öğrenci için özel mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler, tören sonunda geleneksel kep fırlatma heyecanını yaşadı. Bünyesindeki engelli öğrenci ve personelinin yaşadığı sıkıntıları gidermek için birçok proje ve çalışma yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören 8 engelli öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) öncülüğünde personel yemekhanesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, CENGEL Sorumlusu ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, rektör yardımcıları, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet elbisesi giyen öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Prof. Dr. Yıldız ve protokol üyeleri, öğrencilere diplomalarını vererek çeşitli hediyeler taktim etti. Törende konuşan Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bugün burada güzel bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. CENGEL'in hazırlamış olduğu ve Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezun olan 8 öğrencimizi salonumuzda aileleri ile birlikte ağırladık. 8 öğrencimizden önlisans, lisans ve yüksek lisans bitiren arkadaşlarımız var. Biz onların önündeki engelleri açmak için uğraşıyoruz. Her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. 'ENGELLER KARŞISINDA YILMASINLAR' Törende diplomasını alan Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans mezunu Hanife Yılmaz, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bize sürpriz oldu. Böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Biz de katıldık. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Ekonometri Bölümü Yüksek Lisans mezunu Çiğdem Alim ise, "Hiçbir başarının tek kişilik olduğunu düşünmüyorum. Aileme ve arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Engelli arkadaşlarım, gördükleri engeller karşısında yılmasınlar. Çünkü biz engelleri hep kafamızda oluşturuyoruz. Onları kafamızda bitirdiğimiz zaman daha mutlu ve başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

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