(Görüntülü) Eğitime erişim engeli olan çocuklar için 'turna' katladılar

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () -TÜRK Eğitim Derneği (TED) Tam Eğitim Burslu üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Bin Turna Bir Umut’ projesi ile elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için kullanılacak. Türk Eğitim Derneği’nin kurucusu olduğu TED Üniversitesi’nde tüm öğrenci, akademisyen ve idari personel ile maddi olanaksızlıklar içinde olan ancak başarmak isteyen çocuklara el uzatmak üzere turna katlandı. TED Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen etkinlikte, Türk Japon Vakfı Origami Kursu eğitmeni Mikiko Uehara, origami sanatını anlattı ve turna katlaması yaptı. ‘Bin Turna Bir Umut’ projesi kapsamında katlanan her turna için 5 lira alındı. Elde edilen gelir, eğitime erişim engeli olan çocukların geleceği için kullanılacak. ‘BU PROJENİN YAYGINLAŞMASI İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ’ Türk Eğitim Derneği (TED) Sivil Toplum Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aysun Hartevioğlu, TED Tam Eğitim Burslu öğrencilerinin toplumsal konulara ve özellikle eğitimde fırsat eşitliği konusunda çok duyarlı olduklarını söyledi. Bu projenin dezavantajlı öğrencilere destek olmak amacıyla başlatıldığını kaydeden Hartevioğlu, “‘Bin Turna Bir Umut’ sloganıyla yola çıktılar. Bin turnaya yaklaştık; turnalardan elde ettiğimiz gelirle umuyoruz ki, hep birlikte birden fazla çocuğun geleceğine umut olabileceğiz. Bundan sonra biz bu projenin yaygınlaşması için gayret göstereceğiz. Farklı lokasyonlarda daha geniş gruplarla daha geniş kitlelere bu işin felsefesini anlatarak, daha çok turna katlayarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışacağız” dedi. ‘BİE MEŞALEDE BİZ YAKMAK İSTEDİK’ TED Tam Eğitim Burslu öğrencisi İbrahim Aslan ise, ‘Bin Turna Bin Umut’ projesine Ankara’da üniversitede okuyan öğrencilerle birlikte başlattıklarını söyleyerek, “İnsanlardan cüzi bir miktarda bağış alıp, bağışlar karşılığında onlarla birlikte turnalar katlıyoruz. Bin turnaya ulaştığımızda bir öğrencinin eğitime umut olmuş oluyoruz ve ona burs sağlıyoruz. Bu burs TED 10 bin Genç Meşale Kampanyası’na gidiyor. Bende bu meşalelerden biriyim. Biz de 140 meşale olarak bir meşalede biz yakmak istedik. Beklediğimizde daha çok katılım oldu. Eğer bir şeyleri birlikte yaparsak, değiştiremeyeceğimiz bir kader yok diye düşünüyorum” diye konuştu. ETKİNLİĞİN HİKÂYESİ “Hiroşima'ya atılan atom bombası sırasında henüz 12 yaşında olan Sadako Sasaki atom bombası hastalığı olarak bilinen lösemiye yakalanmıştır. Hastanede ziyaretine gelen bir arkadaşı ona eski bir inanışı hatırlatmış ve kâğıttan bin turna kuşu yapmayı başarırsa tanrıların onun yaşamını bağışlayacağını söylemiştir. Büyük bir heyecanla turna katlamaya başlayan Sadako'nun ömrü ne yazık ki 644 turna kuşu katlamaya yetmiştir. 1955’de bir umut için katlanan turnalar amacına ulaşamadan yarıda kalmıştır.”