(Görüntülü) Eğitimcilere ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ anlatıldı

ÇANKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atılım Üniversitesi arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ kapsamında ilçenin şube müdürleri ile 300 dolayında kamu ve özel okul müdürlerine sunum yapıldı.





Dikmen Nevzat Ayaz Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda, Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Meltem Eryılmaz, Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Yücel Tekin ve Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Eftal Erel konuşmacı olarak yer aldı. Eğitimde dijitalleşme ve dijital dönüşüm, otomasyon, büyük veri ve yapay zeka gibi başlıkların yer aldığı konferansta, 21’inci yüzyıl becerileri ile beceri eğitimi, bilgiye dayalı eğitim, inovasyon ve teknolojik işlevsizlik konuları konuşuldu.





‘PROJE VE ETKİNLİKLERİ HAYATA GEÇİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ’





Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, bilgi ve teknolojilerdeki gelişmelerin günümüzde bilinen tüm sistemleri değişime zorladığını söyledi. Özel, “Çocuklarımızı teknolojiye hâkim kılarken onların üst düzey düşünsel becerilerini geliştirirken, öte yandan zarar görmelerini engellemek ve onları kendilerini koruyabilecek derecede eğitmek yetişkinliklerin yükümlülükleri arasına girmiştir. Sadece çocuklarımızın değil, biz yetişkinlerinde bilgi güvenliği, mahremiyet, kişisel bilgiler gizliliği, siber güvenlik mecburi hale gelmiştir. Bizlerde bu bilinçle çalışmalarımıza hız vermiş, çeşitli proje ve etkinlikleri hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu süreçte eğitimcilerimizin ve onların yetiştirdiği öğrencilerimizin bizleri içinde bulunduğumuz çağda söz sahibi yapabilmeleri adına katkı sağlayan tüm eğitimcilerimize, Atılım Üniversitesi’nin değerli hocalarına çok teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma olmasını diliyorum” dedi.





‘HER DAKİKA VERİ ÜRETİYOR’





Dijital dönüşümü tek başına gerçekleştirmenin mümkün olmadığını ifade eden Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, dijital dönüşüm için gerekli olan teknolojilerin başında yapay zekâ olduğunu belirtti. Yapay zekânın günümüzde eğitimde, robotlarda ve üretimde karşımıza çıkacağını söyleyerek, “Bankalarda, iş yerlerinde, üretimde, eğitimde yapay zekâ ile karşılaşacağız. Diğeri ise büyük veri, her dakika şu anda yaptığım konuşma bile veri üretiyor. Bu veri bizim hayal edemeyeceğimiz büyüklüklerdedir. Veri büyüdükçe, makineler daha çok öğrenme gereksinimlerini karşılıyorlar. Öğrendikçe de bizim gibi davranmaya başlıyorlar. Diğer teknolojilerde de, sensörler, sensör teknolojileri, bulut bilişim bunlarda dijital dönüşümü gerçekleştireceğimiz teknolojilerdir” diye konuştu.





‘TEKNOLOJİLERİN EĞİTİME KATILMAMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ’





Eğitimde teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini kaydeden Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Meltem Eryılmaz ise, şunları söyledi:





“Biliyorsunuz ki, eski düzendeki gibi bir öğretmen, öğrenci yaklaşımı yok. Şu anda öğrenciler son derece aktif bir şekilde eğitime katılabiliyor. Bu konu üzerinde çeşitli çalışmalarımız var. Özellikle dönüştürülmüş sınıflar ile ilgili çalışmalarımız oldu. Yapay zekanın kullanımı ile ilgili ‘hangi platformlarda, hangi tür, hangi yapay zeka teknolojileri daha iyi entegre edilebilir, nasıl kullanılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Şu anda gündemde olan ‘Big Data (veri)’ konusu var. Bunları uygularken çok farklı yöntemler ve teknikler var. Yapay zekâ teknolojilerinin de bir ucu buna dokunuyor. Bunları da kullanabiliyoruz. Etkili bir eğitim için yenilikçi teknolojilerin eğitime kattığı avantajları göz ardı edemeyiz. Artık günümüzde teknolojilerin eğitim alanını etkilememesi düşünülmez gibi.”