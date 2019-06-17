(Görüntülü) Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir şubeleri, 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Eğitim- Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal, yıl boyunca eğitim kurumlarında yaşanan sorunları ve beklentileri açıkladı. Sendika tarafından sözleşmeli çalışan öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesi istendi.



Eğitim-Sen İzmir Şubeleri'nce sendika binasında düzenlediği basın toplantısı ile 2018- 2019 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapıldı. Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal, yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Vardal, "Ekonomik ve özlük sorunlarımızın acilen çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Başarılı ve başarısız öğretmen olarak ayrıştırılmak istemiyoruz. Öğretmenlere dönük, son dönemde iyice artan şiddetin engellenmesi için gerçekçi ve geçerli önlemler alınması gerektiğini düşünüyor ve bu sorunun acilen çözülmesi için kamuoyunu sürekli uyarıyoruz" dedi.



EĞİTİMCİLERİN TALEPLERİ



Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin, kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğini belirten Vardal, "Tüm eğitim emekçilerinin ek göstergesi 3600'e yükseltilmelidir. Eğitime hazırlık ödeneği ayrımsız tüm eğitim emekçilerine yılda iki defa, bir maaş tutarında ödenmelidir. Ek dersler için ödenen ücret artırılmalıdır. İş güvencemizi ortadan kaldıracak, çalışma koşullarımızı ağırlaştıracak ve öğretmeni uygulayıcı konumuna indirecek bir meslek kanununu kabul etmiyoruz. Öğretmenleri başarılı- başarısız olarak ayrıştıran Öğretmenler Günü genelgesi geri çekilmelidir. Artan oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmelidir" diye konuştu.