(Görüntülü) Bu gençler gelecek vaat ediyor

İSTANBUL, () - ALTINBAŞ Üniversitesi’nde geçtiğimiz hafta Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından iki farklı yarışma gerçekleştirildi. Uluslararası Enformatik Bilimler Uygulamaları ile Robot Teknolojileri alanında proje yapan lise ve üniversite öğrencileri birinci olmak için projelerini sergiledi. Yarışmaya katılan projelerden çok memnun olduğunu dile getiren Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, her iki yarışmanın da lise ve üniversite öğrencilerine açık olduğunu vurgulayarak, “Her ikisi de aynı koşullarda yarışıyor. Amacımız kazananlara hediye vermek değil, patent alarak ülkemize yararlı olabilecek yeni projeleri beraber geliştirebilmek. Bunun için öğretim de üyelerimiz, dışarıdan gelen öğretim üyeleri ve firmalardan temsilciler öğrencilerle birebir konuşuyor. Daha sonrasında da melek yatırımcılarla konuşturma imkanı tanıyacağız. Yani aslında öğrenciler, kendilerine iş bulma imkanı sağlayacak bir yola çıkmış olacak. Mühim olan aklında, fikrinde, geleceğinde parlak fikirler dolu olan öğrenciler olsun” dedi. “10’A YAKIN PATENT ALMA ŞANSIMIZ OLACAK” Bu sene Türkiye’nin her yerinden 200’e yakın nitelikli başvuru aldıklarını belirten Prof. Dr. Uçan, “Hepsini birden yarıştırma imkanımız olmadığı için öncesinde elemeler yaptık. Yarışmaya 30 lise ve 15 üniversiteden katılım sağlandı. Buradaki özel alanlardan biri, Robot Teknolojileri yarışmasındaki serbest kategori. Bu bir kendini yaratma, kendi fikirlerini üretme ve piyasaya çıkma yarışması. Bu yüzden bu alanda bir sınırlama tanımadık. Düşünceyi okuyan biyonik eller çıktı mesela. Yeni teknoloji bant sistemleri, yapay zeka uygulamaları ve çip tasarımları ile ilgili çok güzel fikirlerle karşılaştık. Sanıyorum Altınbaş Üniversitesi ile birlikte 10’a yakın patent alma şansımız olacak” şeklinde konuştu. “BEYİN DALGALARI İLE HAREKET EDİYOR” Beyin dalgaları ile hareket edebilen Biyonik El projesini yapan lise 3’üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çabuk ise projesi hakkında “Bir kaza sonucu kolunu kaybeden veya doğuştan kolu olmayan insanlar için düşündük. Bu proje 3 haftamızı aldı. Maliyeti de ortalama bin lira civarındaydı. Askeri alanda da kablo ya da renk seçebilen tarzda, bomba imha edebilecek bir proje olarak geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi. Çizgi İzleyen Robot alanında yarışma birincisi İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden katılan Beyaz Martı Ekibi, 3 aydır çalıştıklarını belirterek “Yarışma biraz stresliydi. İyi ilerleyen bir arkadaşımız vardı. O son kısımda bir hata yaptı, kaybetti ve biz kazandık” şeklinde konuştu. DALGIÇLARIN YAPAMADIĞI HASSAS İŞLERİ YAPABİLEN ROBOT Robot Teknolojileri yarışması serbest kategoride birinciliği kazanan ve okulun kulüp takımını temsil eden 9’uncu sınıf öğrencisi Ceylin Ökmen , “Legacy bir su altı arama, kurtarma ve araştırma robotu. Su altında kamerası sayesinde görüntüleme yapabiliyor, kolları sayesinde su altına bir şeyler indirip çıkartabiliyor. Kolu değiştirdiğimiz zaman yine belli görevleri yapabiliyor. 6 tane motor var, bunlar sayesinde hareket ediyor. Kablosu ile dışarıdan komut veriyoruz. Bu aslında dalgıçlardan esinlenilerek yapılmış bir robot. Onların yapamayacağı daha hassas işlerin yapılması için” dedi. GELECEK SENE YAPAY ZEKA ÖN PLANDA OLACAK Gelecek sene yapay zekaya dayalı projelerin yer alacağı bir yarışma düzenleyeceklerini söyleyen Prof. Dr. Uçan, yarışmaya başvurmak isteyenlerin Altınbaş Üniversitesi’nin sitesinden detaylı bilgilere ulaşabileceklerini belirtti. YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER Robot Yarışması Serbest Kategori: - Su Altı Arama Kurtarma Robotu - Alev Okulları - Fonksiyonel İş Makinesi – Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi - Güneş Panellerinde Verim Artırma Sistemi - Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çizgi İzleyen Kategoride ise dereceye girenler ise sırasıyla şöyle: - Beyaz Martı Ekibi – İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - H-Tech Ekibi - Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - H-Tech Ekibi - Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İsmini Japon Sumo güreşcilerinden alan Mini Sumo Kategorisi'nde de ödül sıralaması şöyle oldu: -Aylin Eğrioğlu – Terakki Vakfı Okulları -Mehmet Talha Kaygu – Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi -Kaya Karataş – Anka Elektronik Ekibi Son üç kategorinin ödül alan projeleri ise şunlar: ' ENFORMATİK' başlığı altında iki kategoride yapılan yarışmanın dereceye girenleri de şöyle oldu: Serbest Kategori - CNC Freze - Berk Çıklaiplikçi (Altınbaş Üniversitesi) - Endemik Bitkilerin Anti-Kanser Özellikleri - Ferhat Evin (Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi) - Yassı Draje Ayırma Sistemi - Rasim Aktaş, Taha Batuhan Yılmaz, Dinçer Açıkgöz (Altınbaş Üniversitesi) Mobil Kategori - PIC-TALK – Musa Sadık Ünal, Abdurrahman Emirhan Ünal, Ersin Ertürk (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi) - Su Tasarruf Sistemi - Umut Yüksel (Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) - Biyonik El - Ömer Furkan Çabuk (Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi)