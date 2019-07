(Görüntülü) Blockchain ile yapay zekâ alanında uluslararası iş birliği

İSTANBUL, () – Kadir Has Üniversitesi (KHAS) ile Atina Üniversitesi arasında ‘Blockchain’ , ‘Yapay Zekâ’ ve ‘Kriptopara’ konularında uluslararası iş birliği protokolü imzalandı. KHAS Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, blockchain ve kripto para konusundaki akademik birikim ve uzmanlıklarını somut projelerle küresel arenaya taşımayı ve teknolojide öncü olmayı hedeflediklerini söyledi. İki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolü ile blockchain ve kripto para konularında Ar-Ge çalışmaları, eğitim programları, proje iş birlikleri ile öğrenci değişimi etkinlikleri yapılacak. İş birliği kapsamında kurulan Dijital Varlık Ekosistemi’nde blockchain ve kripto para teknolojilerinde uzman mezunlar yetiştirilecek. Türkiye’de ilk kez denenen bir online canlı bağlantı üzerinden yayınlanan ve gerçekleştirilen imza töreninde, protokolü Kadir Has Üniversitesi adına Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Atina Üniversitesi adına ise Geometri ve Cebir Algoritmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ioannis Emiris imzaladı. EN ÖNEMLİ HEDEF NE? İş birliğinin önemini ve içeriğini anlatan Prof. Dr. Hasan Dağ, “Öncelikle akademisyen değişimi yapılacak. Birlikte çok büyük Avrupa Birliği (AB) projelerine başvuracağız. Çünkü artık yapay zekâ hayatımızın her alanına girmeye başladı. Hedefimiz Avrupa’nın en prestijli projelerinden olan European Research Council dedikleri ERC’ye hazırlık yapmak. Ama bunun birkaç evresi var. Önce Avrupa 2020 projelerde birlikte görev almak ve konsorsiyum lideri olmak istiyoruz. Derinlikli çalışma yaptıktan sonra ERC’ye birlikte başvurmak en önemli hedefimiz” dedi. “TEKNOLOJİDE ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ” Üniversite olarak uzun zamandır blockchain ve kripto paralar konularını akademik müfredatına alan ilk üniversitelerden biri olduklarını söyleyen Prof. Dr. Dağ, “Ardından Avrupa’da yapay zekâ, blockchain konularında çalışmalar yapan en önde gelen, yön veren kuruluşlar olmayı amaçlıyoruz. Ortak yüksek lisans ve doktora programları açmayı planlıyoruz. Bu alanda çok sayıda genç akademisyen ve araştırmacı değişimi yapmayı istiyoruz. Yapay zekâyı kullanarak trendler nereye gidiyor? Gelecekte teknolojide neler olacak? Onları birlikte ortaya koyabilmek, teknolojide öncü olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. KONFERANSLAR, ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENECEK Prof. Dr. Dağ, “AB üyesi bir ülkeyle bu projelere başvurmak ülkemiz için önemli bir prestijdir. Türkiye’ye mali kaynak ve çok sayıda araştırmacı gelecek. İş birliği çerçevesinde ortak çalıştaylar konferanslar düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı. BLOCKCHAİN GELECEĞİ NE? Türkiye’de blockchain teknolojilerine büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ise, “Bu alandaki uygulamalar sadece finans sektöründe değil başka sektörlerde de gelişti. Blockchain ile yapay zekâ kesişiyor. Biz üniversite olarak özellikle blockchain konusunda akademik eğitimler yapıyoruz” dedi. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde blockchain alanında ciddi bir inisiyatif almasının söz konusu olduğunu belirten Polat, şöyle konuştu: "Şu anda yaptığımız işbirliği kapsamında Atina Üniversitesi’nin bünyesinde geliştirilen Volentix Dijital Varlık Ekosistemi de dünya çapında gelişen 2-3 yıl içinde trilyon doları geçeceği düşünülen dijital varlık saklama ve değerleme ekosistemi anlamında çok önemli. Bu ekosistem üzerine blockchain ve yapay zekâ koyarak finansal varlıkların daha etkin, verimli ve güvenli değerlendirilmesini sağlayacak. O bağlamda üniversitemiz bilgi birikimini, insan kaynağını ortaya koyarken Atina Üniversitesi’nden ve onun laboratuvarından yapay zekâ tahmin pazarları, bu tahminler sonucunda oluşan senaryoları bir potada toplamış ve ‘güven’ unsuruyla birleştirmiş olacağız. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde blockchain alanında ciddi bir inisiyatif alması söz konusu. Dolayısıyla Türkiye’de oluşturulmak istenen bu sisteme biz uluslararası işbirliğiyle katkı sağlamayı düşünüyoruz.” Anlaşmaya göre, iki üniversitenin Ar-Ge birimleri arasında blockchain ve kripto paralar konusunda Atina Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ‘Volentix Dijital Varlık Ekosistemi’ kapsamında karşılıklı know-how ve akademisyen, uzman transferi, eğitim ve öğrenci değişim programları organize edilecek.