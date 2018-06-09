(Görüntülü) BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

TÜRKİYE'DE en çok yabancı kökenli öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 62 farklı ülkeden gelen öğrencisini mezun etti. Yabancı öğrenciler mezuniyetlerini BAU Mezunlar Derneği (BARC) tarafından 4. kez gerçekleştirilen 'Uluslararası Mezuniyet' yemeği ile kutladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2 yıl üst üste eğitim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan vakıf üniversitesi ödülüne layık görülen BAU, yabancı uyruklu öğrencilerini mezuniyet yemeğinde bir araya getirdi. Düzenlenen kutlama yemeğine, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Uluslararası Ofis Direktör Erbay Şirin ve BAU International University Washington DC Rektörü Sinem Vatanartıran gibi isimler de katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurulduğu yıldan itibaren uluslararasılaşmayı birinci plana koyduğunu belirten BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, mezun olan öğrencilerin mezuniyet süreci sonrasında da takibinin çok önemli olduğunu vurguladı. "YABANCI ÜLKELERDE MEZUNLAR OFİSİ KURUYORUZ" Üniversite olarak mezun ettikleri öğrencilerle sonraki süreçlerde de ilgilendiklerini dile getiren Yalçın, "Belli sayıda mezun verdiğimiz ülkelerde mezunlar ofisi kuruyoruz ve onlarla olan bağlantımızı sürekli kılıyoruz. Öğrencilerle sadece 4 yıl bir araya gelip mezun etmekle işimiz bitmiyor.Kalıcı dostlukların kurulabilmesi, sürdürülebilir bir temelde bu işlerin yürütülmesi çok önemlidir" dedi. "ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ÜLKEMİZE GELMESİNE ÇOK ÖNEM VERİLİYOR" Devlet büyüklerinin de uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelmesine son derece önem verdiğini söyleyen Şenay Yalçın, "YÖK'te 2008 yılında yapılan değişiklikle uluslararası öğrenci almanın yolu açılmıştı. Bu öğrencilerimiz Türkiye'nin geleceği için de önem arz ediyorlar. Buradaki öğrenciler 3. ve 4. sınıftayken burada Türk arkadaşlarıyla ortak şirketler kurmaya başlıyorlar. Biz de öğrencilerimizi bunları yapmaları için de teşvik ediyor ve bir araya getirmek için çaba harcıyoruz. Türkiye'nin ekonomisine de, geleceğe katkı açısından da öğrencilerimizi çok önemsiyoruz" diye konuştu. "ÖĞRETMENLERİMİZ AİLEMİZ VE ARKADAŞIMIZ OLDU" Iraklı öğrenci Yasmin Tahsin, Bahçeşehir Üniversitesi'nde çok özel bir eğitim gördüğünü söyleyerek, "Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Öğretmenlerimizle ilişkilerimiz de arkadaş ilişkisi gibiydi. Bizim hem ailemiz hem arkadaşımız oldular. Eğitim hayatımızda bize çok yardımcı oldular. Mezun olduktan sonra da herkesle iletişim halinde olmayı düşünüyorum. Burada okumanın en güzel yanının daha çok uluslararası öğrencilerle tanışmak olduğunu düşünüyorum çünkü onların kültürleri hakkında daha çok bilgilendim" dedi. "BAU'DA ÇOK İYİ EĞİTİM VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" Güney Afrika'dan Türkiye'ye okumak için gelen Dillon Ryan Patel, hayatında 3 farklı eğitim sistemi gördüğünü dile getirdi ve "Bu sistemlerle kıyasladığımda BAU'da en iyi eğitimin verildiğini düşünüyorum. Yüksek lisansımı da bu üniversitede Televizyon-Sinema alanın yapmak istiyorum" dedi. Öğretmenlerle çok kolay arkadaş ilişkisi kurabildiklerini söyleyen Patel, " Biz burada aile gibiyiz" ifadesini kullandı. Kazakistanlı öğrenci Aisha Nur Tolebay ise üniversitenin eğitiminin dünyada da lider haline geldiğinin altını çizerek, "Yüksek lisans yapmayı ve yine bu üniversitede olmayı istiyorum çünkü en iyi eğitimi Bahçeşehir Üniversitesi'nde gördüğüme inanıyorum. Öğretmenleri ve öğrencileri için çok iyi diyebilirim. Öğretmenlerimizle kurduğumuz ilişkiler ve uluslararası öğrencinin çok olduğu bir üniversite. Eğitim ve öğrenci-öğretmen ilişkisi olarak herkese tavsiye edebilirim. Öğrencilerin buraya gelerek iyi hayatı, eğitimi ve en güzel 4 yıl avantajını sağlayabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.