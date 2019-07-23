(Görüntülü) “Başarı puanına ve isteklerinize göre tercih yapın”

YEDİTEPE Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan üniversite adayı öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayı öğrenciler ve aileleri tercih maratonuna girdi. Prof. Dr. İpek Karaaslan bu süreçte öğrencilerin ve ailelerin çok heyecanlı olduklarını belirterek “Öğrencilerin başarı puanlarına göre tercih yapmasını öneriyoruz. Ama en önemlisi içlerinden ne geliyorsa onu tercih etsinler. Lütfen anne-babalarının istekleri doğrultusunda tercih yapmasınlar. Çünkü anne-babaları bu dört yılda burada olmayacak, öğrenciler burada olacaklar. Rehberlik servislerinden yönlendirmeleri olabilir ama onların “bu puan heba olmaz” diye yaptıkları telkinlerle tercih yapmasınlar. Pırıl pırıl gençlerimizin kendi isteklerini yapmalarına fırsat verelim artık” dedi. 5 GÜNDE 7 BİN KİŞİ Prof. Dr. Karaaslan, 18 Temmuz’da başlayan tanıtım günlerine çok sayıda kişin katıldığını dile getirerek “Şimdiye kadar 2 binde yakın öğrenci ve 5 bine yakın veliyi ağırlamışız. Bu çok gururu verici. Onlarla birlikte burada olmak, onlara destek olabilmeye çalışmak biz akademisyenleri çok mutlu ediyor. Öğrenci ve velilerin kafası karışık. Geçen yıl sınav sistemi değişmişti. Bu yıl ilk kez tam anlamıyla sınav sistemiyle karşı karşıya kaldılar” diye konuştu. Üniversite hakkında bilgiler veren Karaaslan sözlerine şöyle devam etti: “Yaptığımız bütün programlarda farklılıklar var. Uzun dönem stajlar, pre plus akademiyle öğrenicilerimize yetkinlikler kazandırıyoruz. Çünkü amacımız öğrencilerimizin geldiği günden itibaren hissettikleri heyecanı 4 yıl boyunca herkese sürekli hissettirebilmek. Mezun olduklarında ise ceplerinde iş hayatının istedikleri ve yetkinliklerinin olması. Çünkü çok hızlı bir değişim içerisindeyiz. Bu yüzden üniversitelerin de buna daha hızlı ayak uydurması gerekiyor. Biz de programlarımızı iş verenlerin arzu ettikleri, ihtiyaç duydukları doğrultuda öğrencilerimizle birlikte tasarlıyoruz.”