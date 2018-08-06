(Görüntülü) "Baraj genişletilmesi en az 200 bin öğrenciyi etkileyecek" (YENİDEN)

Gökçe KARAKÖSE-Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () -YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada üniversite tercihi yapacak öğrenciler için barajın genişletildiği ifade edilmişti. Tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümlere geçmiş yıllarda konulan baraj sıralamalarının genişletilmesi öğrencilerin yüzünü güldürdü. Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, barajların genişletilmesini değerlendirdi. Kösegil, “Öğrencilerin yüzünü güldüren bir karar oldu. YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan bu anlık değişikliklerin öğrencilere ulaştırılması ve öğrencilerin bilgilendirilmesi şu anda çok önemli. Hala barajların genişletildiğini bilmeyen öğrenciler var. Bu durum en az 200 bin öğrenciyi etkileyecek” dedi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler yarın başlıyor. YÖK tarafından 3 Ağustos Cuma günü gelen açıklama ise öğrencilerin lehine oldu. YÖK, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için barajın genişletildiğini açıkladı.



“ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN ÇOK DOĞRU BİR KARAR”

Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, bu sene yapılan değişiklikle birlikte sınav sistemi ve sınav puanı hesaplanmasının öğrenciler üzerinde ilginç bir etki bıraktığını belirterek, “YÖK’ün aldığı bu karar öğrenciler için çok sevindirici ve çok doğru bir karar oldu” dedi.

Geçmiş yıllarda alan öğrencilerinin yani sayısal, sözel ve eşit ağırlık öğrencilerinin sıralamalarına bakıldığında alan dışı çok fazla öğrenci olmadığını dile getiren Kösegil, “Bu durum birbirini dengeliyordu ancak bu sene her öğrenci en az bir testten 0.5 net yaptığında puan hesaplanması durumuyla karşı karşıya kaldı. Eşit ağırlık öğrencisinin kendi alanı edebiyat, coğrafya ve matematik; sayısal öğrencisinin kendi alanı matematik ve fen bilimleridir. Matematik dersinden eşit ağırlık ve sayısal öğrencisi de 0.5 netin üzerine çıkabiliyor. Dolayısıyla öğrencilerin hem sayısal hem de eşit ağırlık puanları hesaplanıyor. Bir grup öğrenci sadece eşit ağırlık puanıyla, bir grup öğrenci de sayısal puanıyla kendi alanındaki yerlere gidecek ama kesişimde kalan öğrenci sayısının fazlalığı bu geçişlerde okul puanlarını ve sıralamalarını etkileyecekti. Bu sistem en çok da barajları etkilemişti çünkü tıpta 40 bin barajı vardı ve 41 bininci öğrenci tıp fakültelerini tercih edemiyordu ama 40 binin içerisindeki eşit ağırlık öğrencileri düşünüldüğünde yaklaşık 10-15 bin kişilik bir sıkıntı ortaya çıkıyordu. Öğrenci geçen sene sınava girseydi ilk 40 binin içinde kalıyordu bu yıl ki puan hesaplamasında 40 binin içine giremedi. ÖSYM buna benzer mühendislik, mimarlık, hukuk ve öğretmenliklerdeki durumu değerlendirerek öğrencilerin alanlar arasındaki kesişim kümesinde kalan sayıyı tahmini bir şekilde hesaplayıp baraj sınırlarını genişletelim diyerek çok doğru bir karar aldı. Bu karar öğrencileri de çok sevindirdi” diye konuştu.

“TERCİH LİSTELERİ UZMANLARLA BİRLİKTE TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”



Tüm öğrencilerin tercih listelerini bir uzman yardımıyla birlikte yeniden güncellemesi gerektiğini dile getiren Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, “Şu anda tüm öğrenciler tercih listelerini tekrar güncelliyor çünkü tercih listelerine alamadıkları bölümler baraj sınırlarının genişletilmesiyle tekrar tercih listelerine girdi. Hukuk programları için eşit ağırlıkta en az 190 bininci olunması gerekiyor bu bir önceki sistemde 150 bindi yani 40 bin kişilik bir değiştirme yapıldı. Mühendislik programlarında sayısalda en az 300 bininci olmak gerekiyor, mimarlık programlarında ise en az 250 binincinin içinde olmak gerekiyor. Tercih listesine bu bölümlerin alınması için tıpta 50 bininci, öğretmenlik programlarında ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) dahil olmak üzere 300 bininci olunması gerekiyor” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ GÖREV UZMANLARA DÜŞÜYOR”

Yapılan değişikliğin herkes için çok faydalı olduğunu dile getiren Kösegil, “Öğrenci başarısız olduğu için değil kendi alanında diğer alanlardan öğrenciler olduğu için sıralamada geriye düşüp, tercih edeceği alanlardan uzak kalmıştı. Burada en önemli görev uzmanlara düşüyor çünkü biz sürekli bahsettiğimiz için herkesin bu tarz değişikliklerden haberi var zannediyoruz ama YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan bu anlık değişikliklerin öğrencilere ulaştırılması ve öğrencilerin bilgilendirilmesi şu anda çok önemli. Hala barajların değiştiğini bilmeyen öğrenciler var. Herkesin birbirine bu bilgileri aktarması ve öğrencilerin de tercih yaparken yeni duruma göre tercih listelerini hazırlaması gerekiyor ancak böylece haberi olmayıp tercih yapmayan öğrencileri kurtarmış oluruz. Bu yüzden biz eğitimcilere de bu noktada çok önemli görevler düşüyor. Öğrencilere en önemli tavsiyemiz mutlaka tercih danışmalarından yardım alsınlar. Fikir danışmadan, doğru araştırma yapmadan tercih listelerini teslim etmesinler. Farklı bir sene, sınav sistemi farklı, sınav puanlaması farklı dolayısıyla tercih listeleri de farklı olacak. Yanlış yapmamak, istemedikleri bir bölüme yerleşmemek adına ya da tercih listesini doğru yapabilmek adına mutlaka tercih uzmanlarından destek alsınlar” ifadelerini kullandı.



“DEĞİŞİKLİK KONTENJANLARI DA ETKİLEYECEK”



Eğitim Uzmanı Kösegil, bu değişikliğin kontenjanları da etkileyeceğinin altını çizdi. Özellikle devlet okullarında kontenjan açığı kalacağını beklemediğini söyleyen Kösegil, “Değişikliğin vakıf üniversitelerinin mühendislik alanlarındaki doluluk oranlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Vakıf üniversitelerinin mühendislik bölümlerini barajdan kaynaklı öğrenciler tercih listesine alamıyordu ve bu durumdan kaynaklı bir takım boşluklar oluyordu. Bu yeni düzenlemeyle birlikte bu boşluklar azalacaktır ama daha da önemlisi çok farklı bir senedeyiz, puan türleri birleşti, sıralamalar geçen yıla göre çok farklı” dedi.