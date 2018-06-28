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(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji'nde LGS birinciliği sevinci

Nedim KOVAN/ORDU, () - BAHÇEŞEHİR Koleji 2018 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap veren 3 öğrenci çıkararak rekor bir başarıya imza attı. Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü öğrencisi Efe Keleş ile Bahçeşehir...

Nedim KOVAN/ORDU, () - BAHÇEŞEHİR Koleji 2018 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap veren 3 öğrenci çıkararak rekor bir başarıya imza attı. Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü öğrencisi Efe Keleş ile Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi Onat Şafak ve Sarp Eren Hangişi LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye’nin zirvesinde yer aldı.


 

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin büyük başarı sağladığını belirterek, bu başarının katlanarak artacağını söyledi.


 

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ordu Enver Yücel Kampüsü öğrencisi Efe Keleş'i kutlayarak kendisine hediye takdim etti.


 

Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü'nde basın toplantısı düzenleyen Özlem Dağ,  LGS'de tüm sorulara doğru cevap veren 3 öğrencilerinin rekor bir başarıya imza attığını söyledi. LGS birinciliği elde eden Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile öğretmenlerini tebrik eden Özlem Dağ, "LGS'de öğrencilerimiz sınav sonuçlarını bu hafta itibarıyla öğrendiler. Bahçeşehir Koleji olarak  çok keyifli, çok güzel sonuçlar elde ettik. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsümüzde 2 öğrencimizin, Bahçeşehir Ordu Enver Yücel Kampüsü'nde de 1 öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap vererek, Türkiye'nin zirvesinde yer aldığı sonucuna ulaştık ve çok mutlu olduk. Öğrencilerimizi, ailelerini, onları bu güne hazırlayan, yetiştiren eğitim ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Elbette Türkiye genelindeki tüm okullarımızda birçok öğrencimiz bu sınava girdi. Zirveye yerleşen 3 öğrencimiz gibi onlar da çok büyük başarılara imza attılar. Bu geçirdikleri zorlu, keyifli ve başarılı yıl için tebriklerimi iletiyorum. Bu başarıyı meydana getiren pek çok etmen vardı. Başarılarında öğrencilerimize, velilerimiz, öğretmenlerimiz, tüm Bahçeşehir Koleji ailesi bu sürece destek verdi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.


 

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, daha sonra Efe Keleş ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, pasta kesti.


 

BAŞARININ SIRRI: ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK SİSTEMİ


 

Bahçeşehir Kolej'inde uygulanan Ulusal Sınavlara Hazırlık Sistemi ile öğrenciler yıl boyu liseye geçiş sınavına yönelik deneme sınavlarına katılıyor. Deneme sınavlarıyla düzenli olarak hazırlık sınavına giren öğrencilerin eksikleri tespit edilerek, sonuca göre hemen etüt, dikkat ya da rehberlik çalışması yapılıyor. Yıl boyunca yapılan deneme sınavlarında öğrencilerin sorumlu olduğu kazanımlardan sorular sorularak öğrencinin konuyu tekrar edip etmediği, uzun süreli hafızaya kodlayıp kodlamadığı, konular arasındaki sarmal geçiş becerisi kontrol ediliyor.

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