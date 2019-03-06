(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş’ta Dr. Özgür Bolat ile seminer düzenledi

BAHÇEŞEHİR Koleji Kahramanmaraş’ta tüm anne babalara yönelik 'Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?' konulu bir seminer düzenledi. Seminer, Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu’nu yürüten eğitim bilimci, yazar Dr. Özgür Bolat tarafından gerçekleştirildi. Dr. Özgür Bolat tarafından bir otelde gerçekleştirilen seminere velilerin ilgisi yoğun oldu. Bolat, velilere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensiplerini anlattı. Söyleşi gibi gerçekleşen seminerin sonunda değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı İsmihan Özkaracalar, öğrencilerin başarısı için kaliteli bir eğitimin yanında sık sık yaptıkları veli toplantıları ve seminerlerle eğitime velileri de dahil ettiklerini söyledi. "YENİLİKLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR" Çocuğun mutlu ve başarı odaklı olmasının nitelikli eğitimle mümkün olacağını anlatan İsmihan Özkaracalar, "Bahçeşehir Kolejinin tecrübesinin vermiş olduğu güç ve özgüven ile nitelikli eğitimi daha çok çocuğumuza ulaştırmak için çalışıyoruz. Bahçeşehir Kolejin olarak Kahramanmaraş’ta veli seminerlerimizi olduğu gibi öğretmen eğitimlerimizi, hizmet içi eğitimlerimizi de sık sık gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her noktasında öğrencilerimizi 21'nci yüzyıl becerilerini sahiplenecek şekilde yetiştiriyoruz. Onların, liderlik vasıflarına sahip 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmış, topluma değer katan, toplumun önderliğini üstlenmiş bireyler olarak yetişmelerine öncelik veriyoruz. Kahramanmaraş kampüsümüzde olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerinde öğrencilerimiz son derece donanımlı fiziksel şartlarda eğitim görüyor. Yabancı dil sistemindeki yenilikleri yakından takip ediyoruz. Bahçeşehir Koleji'nde uyguladığımız STEM+A, Master Eğitimleri, Kişiye Özgü Öğretim Modeli ve Çift Dilli Eğitim gibi çeşitli eğitim modelleri ve programları ile gelecekte ülkemizi başarıyla temsil edecek nesiller yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin sanatsal ve sportif becerilerine de öncelik tanıyoruz" ifadelerini kullandı.