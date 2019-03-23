(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji 'Eğitimde Yenilikçilik Zirvesi' düzenledi

TRABZON,() – BAHÇEŞEHİR Koleji Trabzon Kampüsü, eğitimde yeni modellerin, teknolojilerin ve güncel içeriklerin değerlendirildiği ‘Eğitimde Yenilikçilik Zirvesi’ düzenledi.





Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan devlet okullarından müdür ve öğretmenlerin de katıldığı Bahçeşehir Koleji Eğitimde Yenilikçilik Zirvesi, Bahçeşehir Koleji Trabzon kampüsünde gerçekleşti. Zirveye Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü Kurucu Temsilcisi Aziz Sonkaya katıldı.





Düzenlenen zirvede 'Kahoot – Plickers' uygulamaları, 'STEM' Eğitiminde Robotik ve Mühendislik Tasarım Süreci, Endüstri 4.0, 'FLIPPED CLASSROOM', Yapay Zeka, 'LEGO Education' ile Uygulamalı Bilim (Wedo 2.0), 'Arduino Kodlama' ile 'STEM', 'STEM' Eğitiminde Kullanılan Yeni Nesil Araçlar Wedo 2.0, Arttırılmış Gerçeklik ve Hologram Uygulamaları, Gerçek Zamanlı Simülasyon Uygulamaları, Dinamik Matematik Yazılımı 'GEOGEBRA' İle Öğrenme Etkinliklerinin Tasarımı, Web 2.0 Araçları İle Eğitimin Zenginleştirilmesi, 'Scratch' İle Oyun Tasarımı, 'Tinkercad' ile 3D Yazıcıların Eğitimde Kullanılması başlıklı oturumlar düzenlendi.





"YENİLİKÇİLİK İÇİN TÜM PAYDAŞLAR BİRLİKTE ÇALIŞMALI"





Zirvede konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, eğitim modellerinin, yöntemlerinin ve teknolojilerinin durmadan geliştiği bir çağda Türkiye’de bu eğilimi en iyi takip eden eğitim kurumunun Bahçeşehir Koleji olduğunu söyledi. Dağ, “Eğer geleceğin dünyasında söz sahibi olacak nesiller yetiştirmek gibi bir hedefiniz varsa, dünyada eğitim nereye gidiyor diye sürekli takip etmelisiniz. Öte yandan eğitimde yenilikçilik, tek başınıza gerçekleştiremeyeceğiniz kadar kapsamlı bir misyondur. Bu misyonun bir ayağı eğitim kurumu olarak bu değişime dair üretimlerinizdir ancak diğer ayaklarında; yerel ortaklarınız, partnerleriniz, devlet kademeleri ve özel – devlet ayrımı olmaksızın ülkemizdeki eğitim ekosistemi içinde yer alan idarecisinden yöneticisine her birey bulunur. Ülkenin kalkınması; ekonomik, sosyal ve hatta ahlaki kalkınması ancak kaliteli eğitimle mümkünse, eğitimin kalkınması da eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirilmelidir” dedi.





Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise eğitimde yeniliği takip etmenin önemine değindi. Prof. Dr. Karadeniz, "Öğretmenlerimizin global trendleri takip etmeleri, değişimleri bilmeleri gerekiyor. Bu trendleri kendi sınıflarında kendi alanlarında öğrencilerine en faydalı şekilde uygulamalılar. Öğretmen kimliği araştırmacı ve tasarımcı olmalıdır" diye konuştu.





‘ESKİ METODLARLA GELECEĞE ÖĞRENCİ HAZIRLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’





Trabzon Bahçeşehir Koleji Kurucusu Aziz Sonkaya da eğitimdeki mevcut metotların, geleceğe öğrenci yetiştirmekte yetersiz olduğunu söyledi. Sonkaya, "Eski metotlarla geleceğe öğrenci hazırlamamız mümkün değil. Biz de eğitimimizi gelişen teknolojiye uygun hale getirmeliyiz. Hem ülkemizin geleceğe damga vurması hem de şehrimizin gelişmesi açısından bu zirve çok önemliydi. Çok büyük eğitim zirvelerinin küçük ölçekli şehirlerde de gerçekleştirilebileceğini gösterdik" ifadelerini kullandı.





Trabzon Bahçeşehir Koleji Müdürü Hakan Öztürk ise öğrencileri gelecekteki mesleklere hazırlamak istediklerini belirterek "Biz burada bütün Ortahisar’daki öğretmenlere çalıştaylar düzenledik. Okulumuzda yaptığımız şeyleri anlatmak istedik. Eğitimde teknolojinin nasıl kullanılabileceğini, teknolojinin eğitime nasıl dahil edilebileceği ve doğru kullanılabileceği açısından çalışmalardı. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde mesleklerin yüzde 60’ının ortadan kalkacağını, hiç bilinmeyen mesleklere öğrencilerin nasıl hazırlanabileceğini katılımcılara anlatmak istedik" dedi.