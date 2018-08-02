(Görüntülü) Atık malzemelerle matematik öğrenecekler -2

MUŞ'ta, 21 ilden gelen 30 öğretmen, atık malzemelerden tasarladıkları materyallerle köy ve il merkezindeki anaokulu öğrencilerine matematiği sevdirmeyi amaçlıyor.







Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen 'Minikler Matematikle Oynuyor' projesi kapsamında, çeşitli illerden 30 öğretmen ile 12 üniversiteden 30 öğrenci, köy ve merkezdeki anaokulu öğrencileri için atık malzemelerden oluşan eğitici matematik materyalleri hazırlıyor. Öğretmenler ve okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri, proje kapsamında Materyal Geliştirme Atölyesi'nde atık malzemelerden hazırladıkları materyallerle çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlıyor. Öğretmen ve üniversiteliler, atölyede materyal hazırlarken, karton, pet şişe, kapak, bardak, yumurta kolisi ve strafor gibi atık malzemelerle makarna, nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyatları da kullanıyor.







'ÖĞENCİLERE MATEMATİĞİ SEVDİRMEK İSTİYORUZ'







Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Abdülhamit Karademir gözetiminde, çocukların matematik becerilerini geliştirmek ve sevdirmek için yapılan eğitici materyaller anaokullarına dağıtılacak. Proje yürütücüsü Abdülhamit Karademir, TÜBİTAK'a projenin başvurusunu geçen yıl yaptıklarını, kabul edilmesiyle bu yıl uygulamaya başladıklarını söyledi. Amaçlarının çocuklara matematiği sevdirmek ve becerilerini geliştirmek olduğunu anlatan Karademir şunları kaydetti:







"Türkiye'nin birçok ilinden 30 öğretmeni misafir ettik. Hedefimiz, proje kapsamında atık malzemelerden belli eğitimlerin sonunda öğretmenlerin diledikleri matematik materyallerini tasarlamak. Üretilen bu materyaller merkez ve köydeki anaokullarına dağıtılacak. Burada amaç, onlara matematiği sevdirmek, matematiğe bakış açılarını değiştirmek, matematikle oyun oynamalarını sağlamak. Çocuklar eğlenerek öğrenecekler, öğretmenler de nasıl materyal yapılır, atık malzemeler nasıl kullanılır, nasıl değerlendirilir, nasıl hesaplı bir oyuncak elde edilir bunun yollarını öğreniyor. Materyallerde yumurta kolileri, çocuklara çok uzak olmaması sebebiyle mutfakta kullandığımız nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyat çeşitleri ile pet şişe ve kapaklarını da kullanıyoruz. İkinci defa kullanılabilecek her şeyi düşünüyoruz. Materyallerin geliştirilmesinde hazır ürünlerden ziyade daha çok atık malzemeleri tercih ediyoruz. Doğaya da biraz saygı duymasını öğretiyoruz."







Okul öncesi öğretmeni İmran Aysel ise çocuklar için materyal hazırlamanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Aysel, "Köy çocukları için eğitici materyaller yapıyoruz. Bu materyalleri ana sınıfı öğrencilerine vereceğiz. Bizim için çok mutluluk verici. Hem onlara hem de bize katkı sağlayacak. Burada kendimizi geliştiriyoruz. Çocuklar bunlarla oynayacaklar ve kendilerini geliştirecekler" diye konuştu.







Okul öncesi öğretmenlerinden Bekir Gökçeli de projeyi sosyal medya aracılığıyla gördüğünü, kabul edilmesiyle Muş'a geldiğini belirtti. Gökçeli, projeyle ilgili şöyle dedi:







"Merkez ve köylerdeki okul öncesi çocuklara faydalı olabileceğini düşündüğümüz materyaller tasarlama fırsatı bulduk. Burada olduğum için mutluyum. Farklı materyaller gördüm. Kısa sürede materyal üretme gibi beceriler elde ettim. Ayrıca ilk kez yaptığım bir materyal okul öncesi kurumunda kullanılacak, bu da benim için heyecan verici. Mesleki gelişimime de katkı sağladı. Yaptığımız materyaller genellikle atık malzemelerden oluşuyor. Kullandığımız malzemelerle geri dönüşüme katkı sağlıyoruz."