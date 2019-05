(Görüntülü) Altınbaş Üniversitesi ‘dünyanın en iyileri’ arasında gösterildi

ALTINBAŞ Üniversitesi, Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması’nda 3 kategoride dünya sıralamasına girdi. THE tarafından yapılan Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, dünya üniversitelerinin toplumsal ve ekonomik etkisini değerlendirmeyi amaçlayan ‘Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması’ açıklandı. Bu yıl ilk kez yapılan ‘2019 THE Üniversiteler Etki Sıralaması’nda 76 ülkeden 450 üniversite değerlendirmeye alındı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Altınbaş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Bayat, “Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) organizasyonu bütün üniversitelere öncelikle bir bildiri gönderdi ve istedikleri verilerin neler olduğunu açıkladı. Altınbaş Üniversitesi, üniversite ve sanayi işbirliği departmanımız ile birlikte detaylı verileri kendilerine sağladık. Bu verileri PWC firmasının denetimi ile işleyip, üniversitelerin etki sıralamasını yaptılar. Bu sıralama dünyaya ilan edildi.” dedi. İNSAN SAĞLIĞI, İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ Prof. Dr. Oğuz Bayat, “Farklı açıdan ele alınan etki bazlı sıralama kavramı, Birleşmiş Millletler’in 17 adet sürdürülebilir gelişme hedeflerinin 3 ana madde altında toparlanmış halidir. Birincisi araştırma, ikincisi yöneticilik, üçüncüsü ise erişebilirlik kategorilerini önde tutan bir değerlendirme yapılarak sıralama yapılmıştır. Sıralama sonucunda klasik olarak karşımıza çıkan Amerika ve İngiltere üniversiteleri liderliği değişti. Bu listede Japonya’daki üniversitelerin 41’inin üst sıralarda olması sebebi ile Japonya bir numaraya yerleşti, ikincisi Amerika, üçüncüsü ise Rusya üniversiteleri oldu. Hatta birinci sıradaki üniversitenin Yeni Zelanda’daki bir üniversite olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Altınbaş Üniversitesi’nin insan sağlığı, iş ve ekonomik büyüme, sorumlu tüketim ve üretim ve cinsiyet eşitliği alanlarında ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Oğuz Bayat, ulusal sıralamada Altınbaş Üniversitesi’nin 8. sırada yer aldığını belirtti. Bayat, “İnsan sağlığı alanındaki araştırmalarımız, sağlık bilimi mezun sayıları ve sağlık hizmetlerimiz ile insan sağlığında ön sıralarda yer aldık. İş ve ekonomik alanında yapılan araştırma, istihdam uygulaması, staj ve iş yaratma imkânları ile ön planda oldu. Cinsiyet eşitliğindeki başarımız ise yüzde 60 olan kadın çalışan oranı ve kadın çalışanların yapmış olduğu faaliyetlerin etkisi ile dereceye girildi” diye konuştu. ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yapılan sıralamaya da dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Bayat, “Burada da vakıf üniversiteleri arasında 23’üncü olduk. URAP değerlendirilmesinde araştırmalar, makale, atıf ve bilimsel yayınlar olarak 3 alt başlık olarak ayrıştırılmıştır. Diğer bölümler ise doktora mezun sayısı ve öğretim üyesi-öğrenci sayısı oranına bakılarak sıralama yapılmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Genç bir üniversite olarak doktora mezun sayısı, hoca öğrenci oranında gelişmeleri sağlayarak URAP sıralamasında da yükselmeye devam edeceklerini öngördü.