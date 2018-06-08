(Görüntülü) Adalet Bakanı Gül, öğrencilere karne dağıttı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Gül, öğrencilere tatilde bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Narlıtepe Mahallesi'ndeki Ocaklar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, öğrencilere karnelerini dağıttı. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Gül, kentte eğitim ve öğrenim gören 527 bin 962 öğrenciye karne verileceğini belirtti. Bir eğitim ve öğretim yılının daha iyisiyle, kötüsüyle geride kaldığını ifade eden Gül şunları söyledi: "Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sevgili gençler, mesleki ve teknik lisesinde eğitim görüyorsunuz. Mesleki liseler, özellikle 28 Şubat döneminde ortadan kaldırılmaya, lekelenmeye çalışıldı ama mesleki eğitim Türkiye için çok önemli. Türkiye'de hamdolsun mesleki eğitimde çok önemli mesafeler katettik. Artık okula başladığınızda sıralarınızda kitaplarınızı bulabiliyorsunuz. Öğrencilere, yine ihtiyaç sahiplerine, ailelerine devletimiz destek veriyor. En büyük payı eğitime veriyoruz; 2018 yılında 134 milyar 700 milyon eğitime pay ayırdık. Neden? Çünkü eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin imajı eğitimdir, eğitilmiş gençlerdir. Öğretmenlerimizin bizlere kattığı katkıyı hepiniz biliyorsunuz. Bu sebeple öğretmen sayısını artırdık. 15 yılda 586 bin öğretmen ataması yaptık, 284 bin derslik yaptık ve yine burs alan öğrencilerimizin sayısını da artırdık. Eğer kişiler eğitimli olursa Türkiye daha güçlü olur." Bakan Gül, öğrencilere tatilde bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Konuşmasının ardından Gül, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.