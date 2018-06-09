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(Görüntülü)40 yıl sonra yeniden kep attılar

Gökhan ÇELİK İSTANBUL,() BOĞAZİÇİ Üniversitesi 1978 mezunları, 40 yıl sonra yeniden mezuniyet heyecanını yaşadı. Mezunlar toplu fotoğraf çektirerek kep attı. Mühendislik, İdari ve Temel Bilimler, Yüksekokul Önlisans mezunu yaklaşık...

Gökhan ÇELİK İSTANBUL,() BOĞAZİÇİ Üniversitesi 1978 mezunları, 40 yıl sonra yeniden mezuniyet heyecanını yaşadı. Mezunlar toplu fotoğraf çektirerek kep attı. Mühendislik, İdari ve Temel Bilimler, Yüksekokul Önlisans mezunu yaklaşık 300 kişi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall'de buluştu. Sohbet ederek hasret gideren mezunlar törenin yapılacağı salona geçti. Törene Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmed Özkan ile dönemin akademisyenleri de katıldı. Rektör Özkan, "Her zaman varlığınızı hissettirdiniz, sağolun. Bu tabi bizim geleneğimizin bir parçası.Üniversitemizin akademinin yanı sıra bir de güzel bir birlikteliğimiz var. Bunun da en güzel örneği sizler oldunuz.155 yıllık geçmişin içinde 40 yıl hiç az bir zaman değil. Bu 40 yılda üniversitemiz çok daha iyi yerlere geldi" dedi. Konuşmaların ardından, 40'ıncı yıl mezunları bölümlere göre tek tek çağrılarak anı diploması aldı. Mezunlar, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından hep birlikte kep attı. Bu sırada mezunların yakınları da o anları cep telefonları ile kaydetti.

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