(Görüntülü) 37 ilden 200 öğrenci Türkiye Zeka Oyunları'nda

İSTEK Okulları'nın bu yıl üçüncü kez düzenlediği, Türkiye’nin 18 yaş altı ilk zeka oyunları yarışması 'Türkiye Zeka Oyunları' bugün başladı. 37 ilden 200 öğrencinin kıyasıya yarıştığı Türkiye Zeka Oyunları'nın birincisi yarın düzenlenecek final oyununda belirlenecek.





Türkiye’deki tüm lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yarışmaya, eleme usulüyle Türkiye’nin 81 ilinden 2 bin 500'e yakın öğrenci başvurdu. 2 bin 500 öğrenciden 200'ü ise İstanbul'a davet edildi. Türkiye'nin 37 ilinden yarışamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen oyunlarda ter döktü.





MANTIK VE MUHAKEMEYE DAYALI SORULAR





Türkiye Zeka Oyunları Yarışması Genel Koordinatörü Serkan Yürekli, Şırnak, Iğdır ve Hakkari gibi doğu illerinden çok sayıda öğrencinin yarışmaya katıldığını belirterek, şu detayları paylaştı:





"37 ilden gelen en iyi 200 öğrenci bugün burada. Burada öğrencilere bilgiyle alakalı bir soru sorulmuyor. Çocuk önündekini anlayabiliyor mu ve bunu uygulayabiliyor mu, bu bizim için önemli. Örneğin, gazetelerdeki sudoku soruları gibi, mantık ve muhakeme yeteneğine dayalı sorular yöneltiyoruz. Yarışmada 5 kategorimiz var. Bunlar kelime oyunları, matematik oyunları, görsel oyunlar, mekanik oyunlardan oluşuyor. Mekanik oyunlarda öğrenci 3 boyutlu düşünebiliyor mu? buna bakıyoruz. Kelime oyunlarında ise görebiliyor mu, kelimeye aşina mı bu önemli."





ÇOCUĞUN ZEKA SEVİYESİ ERKEN YAŞLARDA TESPİT EDİLMELİ





Çocuğun üstün zekasının 3 ila 5 yaş arasında fark edilmesi gerektiğinin altını çizen Serkan Yürekli, "Ebeveyn çocuğun sorduğu sorulardan hareketle bunu fark edebilir. Üstün yetenekli çocukların tespit edildiği merkezlerde uluslararası testlerle çocuğun zekası belirlenebilir. Aile, çocuğunu bu tür merkezlere yönlendirebilir. Ailenin göremediğini eğitmen mutlaka fark edecektir. Çocuğun zekasını erken yaşlarda tespit etmek onun ilerleyen yaşlardaki gelişimi açısında çok önemli" ifadelerini kullandı.





AİLELER VE ÖĞRETMENLER YARIŞMAYI YAKINDAN TAKİP ETTİ





Çocuklar yarışırken öğretmenleri ve aileleri de onları yalnız bırakmadı. Kızını yakından takip eden anne Mürüvvet Mardinoğlu bu tür yarışmaların faydalarına dikkat çekerek, "Çocukların kendilerine özgüvenleri artıyor, pratik yapma imkanı elde ediyorlar. Aynı zamanda yaşıtlarıyla da pek çok anı paylaşma fırsatı buluyorlar. Bu tür yarışmaları çok faydalı buluyorum. Biz geçen yıl da geldik çok memnunuz" dedi.





Iğdır'dan 4 öğrencisi ile birlikte İstanbul'a gelen Biyoloji Öğretmeni Hatice Özlem Karakaya ise, "Çok güzel bir yarışma emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize her açıdan birçok şey katacağına inanıyorum. Gelirken bir öğrencimiz babasını kaybetti ve arkadaşlarıyla birlikte bu yarışmada babası için yarışıyor" diye konuştu.





Yarışma için öğrencileriyle birlikte Ankara'dan gelen Matematik Öğretmeni Derya Aydoğan ise, "En çok ihtiyacımız olan düşünebilen bir gençlik. O nedenle bu tür yarışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Baskı altındayken doğru kararlar alabilmeye çok faydası oluyor. Bunun yanı sıra dikkat toplayabilme yeteneğini de geliştiriyor. Eğitimciler olarak bizler son yıllarda yapılan üniversite sınavlarına baktığımızda soruların bu tür zeka oyunlarına doğru evrildiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





KİMİSİ SORULARI ZOR BULDU KİMİ İSE BİRİNCİLİK HEDEFLEDİ





Yarışmaya katılan 200 öğrenciden Iğdırlı Alican Baday, soruları zor bulduğunu söylerken, Hakkari Yüksekovalı Müslüm Keskin ise güzel bir yarışma olduğunu dile getirdi. Hedefinin Ege Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği olduğunu söyleyen Keskin, yarışma sayesinde kendini değerlendirme fırsatı yakaladığını dile getirdi.





Erzurum'da okuyan 10. sınıf öğrencisi Aleyna Ozan ise, "Yarışma çok güzel gidiyor. Biraz kelime oyunlarında takıldım. Bu ortamda yarışmak çok güzel. Aynı zamanda burası arkadaşlık ortamı açısından da bizim için çok güzel bir aktivite oldu. Hedefim ise Tıp Fakültesini kazanmak" dedi.





ÖĞRENCİLERİ BÜYÜK ÖDÜLLER BEKLİYOR





Kelime oyunları, matematiksel oyunlar, mekanik oyunlar, görsel oyunlar ve genel kategoriden oluşan yarışmada ilk üç dereceye giren öğrencilere büyük ödüller verilecek. Her kategorinin birincisi 2 bin 500, ikincisi bin 500, üçüncüsü bin TL alacakken, olimpiyatın birincisi 7 bin, ikincisi 5 bin, üçüncüsü ise 3 bin TL kazanacak.