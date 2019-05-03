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(Görüntülü) 19 Mayıs’ın 100. yıl kutlamaları Ümraniye’de başladı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı sebebiyle gerçekleştirilecek olan kutlama etkinlikleri Ümraniye’de başladı. Milli Mücadele’nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı tüm Türkiye'de düzenlenecek olan gençlik,...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı sebebiyle gerçekleştirilecek olan kutlama etkinlikleri Ümraniye’de başladı. Milli Mücadele’nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı tüm Türkiye'de düzenlenecek olan gençlik, spor ve kültür etkinlikleriyle çoşkuyla kutlanacak. Etkinlikler Ümraniye’de bulunan Fatih İlkokulu’nda başladı. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. “ÇOCUKLARIMIZI MİLLİ MÜCADELE RUHUYLA YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Öğrencilerle bir araya gelen Başkan İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, “Gençler sizleri çok seviyoruz. Bu güzel ismiyle müsemma okulda gerçekleştirdiğiniz etkinlik için sizlere çok teşekkür ediyorum. Milli mücadele ruhu milletimizin hiç eksilmeyen ruhudur. Bizim kimseye verecek bir karış toprağımız yok. Çocuklarımızı milli duyguyla yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bu tarz etkinliklerin çocuklarımız üzerinde çok büyük etkisi var” dedi. Konuşmaların ardından öğrencilerin sergilediği Milli Mücadele konulu oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. Daha sonra Başkan Yıldırım ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerle yakından ilgilendi.

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