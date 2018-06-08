Görme engellilerin karne sevinci

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı karne töreniyle sona erdi. Törende 'braille' alfabesiyle hazırlanan karneleri alan görme engelli öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Afyonkarahisar Kadayıfçıoğlu İlkokulu'nda oluşturulan özel sınıfta eğitim gören görme engelli öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Bu yıl ilk mezunlarını veren özel sınıftaki öğrenciler, braille alfabesiyle hazırlanan karneleri alarak sevinç yaşadı. Özel sınıf öğretmeni Özge Nilüfer Tunçkol, görme engelliler özel sınıfının Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tek sınıf olduğunu belirterek, 4 yıldır eğitim öğretim yaptıklarını dile getirdi.

Sınıfın üç öğrenciyle açıldığını aktaran Tunçkol, "Öğrencilerimiz, sınıfın geliştirilen altyapısı, teknolojik desteklerle başarılı bir öğrenim hayatı yaşamaya başladı. Şu anda 9 öğrencimiz var. Birleştirilmiş sınıf olarak eğitim veriyoruz. Bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Öğrencilerimizden Arda Yiğit Eski ve Aynur Yıldız il genelinde düzenlenen çeşitli sınavlarda derece yaptı" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZGÜN PROJELER YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİMİZ VAR

Sınıfta normal müfredatın dışında görme engelliler için çok önemli olan baston kullanma tekniklerini, bağımsız hareket becerileri konusunda eğitim verildiğini anlatan Tunçkol, şöyle konuştu:

"Kapalı alan ve açık alanda nasıl duvar takibi yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Merdiven inip çıkma becerilerini zaman içinde çocuklarımıza kazandırıyoruz. Aynı zamanda sosyal anlamda gelişmeleri için 'Okuyun paylaşalım, gelin kaynaşalım' gibi sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Üç yıldır yaptığımız projeler, değerler eğitim kapsamında ödüller aldı. Türkiye genelinde yapılan çocuklar için özgün projeler yarışmasında Türkiye birinciliğimiz var. Çocukların her alanda gelişmesi için okul bahçemizde bir çilek tarlası oluşturduk. Öğrencilerimizle çilek üretip sorumluluk bilincini aşıladık."



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