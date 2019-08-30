Gönüllüler okul boyadı

KAHRAMANMARAŞ'ta, çiftçi, öğretmen, psikolog ve öğrenciler gibi farklı meslek gruplarından kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Bir Nefes Bir Ses Derneği, Pazarcık ilçesindeki Narlı 26 Ocak İlkokulu'nu boyadı. Gönüllülere, veliler de eşlik etti.

Bir Nefes Bir Ses Derneği'nin çalışmalarını takip eden Narlı 26 Ocak İlkokulu velileri, dernekle iletişime geçip başta okulun eksiklerini gidermede yardım istedi. Dernek Başkanı Menekşe Büyükpınarbaşılı ve üyeleri, okula gelip okul yönetimi, öğretmen ve velilerle neler yapabileceklerini görüştükten sonra kolları sıvayıp çalışmaya başladı.

Derneğin çeşitli meslek gruplarından oluşan üyeleri okulun dış cephesi ile sıralarını boyayıp, hobi bahçesi akıl oyunları atölyesi ile okuma salonu oluşturdu. Bir Nefes Bir Ses Derneği'ne veli ve öğretmenler de destek verdi.

Çalışmaları sponsorların destekleriyle yaptıklarını ifade eden Dernek Başkanı Menekşe Büyükpınarbaşılı, gönüllülerin çeşitli meslek gruplarından oluştuğunu ve kendisinin de laborant olduğunu söyledi. Büyükpınarbaşılı, "Gönül elçilerimizle beraber bunu yapıyoruz. Tamamen gönlümüzden gelerek, canı gönülden yapıyoruz bu işlemlerin hepsini. Geçtiğimiz hafta ilk etap olarak akıl oyunları atölyesi ve okuma salonu açmıştık. Bunu açmaktaki amacımız da burası küçük bir mahalle. Buradaki öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebilmeleri açısından okuma salonu ve akıl oyunları atölyesini atık. Okulumuzda bir kütüphane bulunmamaktaydı onun yerine okuma salonu açıp, kitaplarımızı ve akıl oyunlarımızı yerleştirdik" diye konuştu.

Okul Müdür Yardımcısı Ali Tonbul ve veliler de Bir Nefes Bir Ses Derneği Başkanı menekşe Büyükpınarbaşılı ve gönüllülere teşekkür etti.



