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Girişimciliği kampüse taşıyacaklar

NİŞANTAŞI Üniversitesi, genç girişimcilerin ve yeni fikirlerin destekleneceği Nish Nova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni hayata geçirdi. Maslak 1453 Neotech Campus’te yer alan Nish Nova–Nişantaşı University Innovation Center, katma...

Girişimciliği kampüse taşıyacaklar
NİŞANTAŞI Üniversitesi, genç girişimcilerin ve yeni fikirlerin destekleneceği Nish Nova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni hayata geçirdi.

Maslak 1453 Neotech Campus’te yer alan Nish Nova–Nişantaşı University Innovation Center, katma değerli iş fikirlerine sahip girişimcilere ofis çalışma alanı, ofis donanımları ve diğer destek hizmetlerini kampüs içindeki fiziki bir çalışma ortamında sunmayı hedefliyor. Neo Tech Campus içinde yer alan Nish Nova İnovasyon Merkezi sayesinde, öğrenciler girişimcilik dünyasına dahil olurken, Nish Nova’nın desteklediği iş fikirleriyle de kariyerlerine ivme kazandırabilecekler.  

Genç girişimciler ve geliştirmeye müsait tüm fikir sahipleri, projeleriyle birlikte 27 Mart–10 Nisan 2018 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklar. Proje geliştirme, mentorluk, networking, yatırımcı görüşmeleri, tanıtım faaliyetleri gibi alanlarda destek almak isteyen tüm girişimciler www.nishnova.com adresinden başvuru yapabilecekler.

(FOTOĞRAF)

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