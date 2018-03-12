Giresun'da köy okulundan 'Bir Mısra da Sen Oku' projesi

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Ahurlu köyünde, ortaokulun 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında hazırladığı 'Bir Mısra da Sen Oku' projesinde, Türkiye'nin birçok ilinden, değişik kesimlerdeki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Bulancak'ın Ahurlu köyündeki Ahurlu İlk ve Ortaokulu Müdürü Recep Öztürk, 'Bir Mısra da Sen Oku' projesinin, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97'nci yılı nedeniyle, geçmişten bugüne tüm şehitler ile Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda mücadele eden askerlere moral için hazırlandığını söyledi.

'FARKLI KESİMLERDEN İNSANLARA ULAŞMAYA ÇALIŞTIK'

Amaçlarının farklı kesimlerdeki insanları aynı bayrak altında toplamak olduğunu ifade eden Öztürk, "Yaklaşık bir ay süren çalışmamızdaki bir başka amacımız da toplumun farklı kesimlerinden insanları aynı bayrak altında toplamaktı. Projeyi yürüten arkadaşlarımız çeşitli illerdeki tanıdıklarına ulaştı. Sanatçılardan esnafa, memurdan öğrenciye, ustadan ev hanımına, kaymakamından sporcusuna, kısacası elimizden geldiği kadar farklı kesimlerden insanlara ulaşmaya çalıştık" diye konuştu.



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