Genç yetenekler Dr. İbrahim Arıkan Araştırma Projeleri Yarışması’nda

MEF Eğitim Kurumları tarafından bu yıl 27’ncisi düzenlenen 'Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması birbirinden yetenekli öğrencileri bir araya getirdi. Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, "Jüri üyeleriyle görüştüm, liseli gençler geliştirdikleri projelerle master öğrencisi düzeyindeler" dedi.

Bu yıldan itibaren “Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması” adı altında gerçekleşen yarışmada, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yurt içinden ve yurtdışından başvuruda bulunan 766 proje arasından, toplam 90 proje finale kaldı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeden 152 lise öğrencisi, açılış töreni sonrasında üç gün boyunca birbirinden yaratıcı projelerini sunacakları stantlarının başına geçtiler. Geliştirdikleri bilimsel ve inovatif projeler ile yarışarak ülkelerini ve okullarını temsil edecek olan öğrencileri stantlarında ziyaret eden MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, "27 yıl önce bu projeyi başlatan merhum kurucumuz Dr. İbrahim Arıkan bugünlere geleceğini hayal ederek başlatmıştı. Bir benzerini ulusal düzeyde TÜBİTAK yapıyor. Bizimkisi TÜBİTAK'tan önce başlayan bir proje ve uluslararası düzeyde. Bugün 766 proje arasından seçilen 90 proje sergilendi. Projelerin 30'u yabancı öğrencilere ait" diye konuştu.

"Z KUŞAĞI İYİ İNSAN OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Projelerin genel içeriği hakkında jüri üyeleriyle görüştüğünü anlatan Prof. Dr. Şahin, "Jüriden aldığımız cevap bunların hepsinin master düzeyinde projeler olduğu yönünde. Bu öğrenciler lise öğrencisi ama yüksek lisans düzeyinde projeler geliştirdiler. Uzun emekler verilmiş ve 1-2 yıl üzerinde çalışılmış projeler var. İnsan sağlığı, gelecek, çevre ve enerji kaynakları ön plana çıktı.Öğrencilerimiz siyasetten uzak kendilerini geleceğe odaklamışlar. Bu nesil farklı, Z kuşağı diyoruz biz buna. En güzel özellikleri iyi insan olma yolunda ilerliyorlar" ifadelerini kullandı.

MEF Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Özkardeş ise amaçlarının Türkiye'de bilimin gelişmesi adına gençleri teşvik etmek, onlara yol açmak, onların birbirleriyle tanışmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

SIĞ SU BAYILMASINDA HAYAT KURTARACAK

Geliştirdiği sığ su bayılması projesiyle yarışma için Aydın'dan gelen lise öğrencisi Yunus Hakkı Çalışkan, "Hiç bir belirti olmadan bir anda suyun altında bilinciniz kapanıyor. Üzerinizdeki ekipmanın ağırlığından dolayı suyun yüzeyine de çıkamıyorsunuz. Oksijensizlikten baygın bir şekilde beş dakika içinde ölüyorsunuz. Bu sorunun çözümüne yönelik, hayatları kurtarmak için bir proje geliştirdim. Bir yelek düşünün bayıldığınız anda patlayıp bir anda şişerek rahat nefes alabileceğiniz bir şekilde sizi suyun yüzeyine çıkartıyor" ifadelerini kullandı.

YÜZEN ÇÖP BİDONUNUN HEDEFİ TEMİZ DENİZLER

Bitlisli lise öğrencileri Mustafa Çelik ile Bahtiyar Turgut Şölen ise Yüzen Çöp Bidonu projesiyle deniz kirliliğini önlemeyi hedefliyor. Okyanus ve denizlerin kirliliğine dikkat çeken Liseli Mustafa Çelik, "Kirlilik dünyada önemli bir yer edinmekte. Bunları nasıl temizleyebiliriz diye yola çıktık. Kendi çapımızda basit bir mekanizma geliştirdik. Bu mekanizma sayesinde suyu temizlemeyi amaçlıyoruz" dedi. Mekanizmayı kurmak için 2 yıl çalıştıklarını vurgulayan Şölen ise güneş paneliyle projeyi tamamladıklarını söyledi.

Deniz ve okyanuslarda petrol kirliliğinin giderilmesi adına proje geliştiren Ezgi Gizli ile Ali Arman Nejatkan projelerini tarımsal atık olan pirinç kabuğundan geliştirdiklerini vurguladılar.

NOBELLİ PROFESÖR LİSELİ ULUÇ'A İLHAM OLDU

Liseli Uluç Kadıoğlu ise projesinde Tip 2 diyabet ve hipertansiyon ilaçlarının etkilerine yer verdi. Nobel Ödüllü Prof. William Campbell ile konuştuğunu ve ünlü profesörün kendisine ilham olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Projenin amacı Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastalıkları için geliştirilen ilaçların etken maddelerinin vücut üzerindeki yan etkilerinin tespit edilmesi. Tip 2 diyabet ilaçlarının içinde bulunan etken maddesinin aynı zamanda anti kanser etkisini azalttığı ortaya çıkıyor. Bu projeye başlama süreci ve solucanlarla tanışmam Nobel ödüllü Profesör ile tanışmamdan kaynaklandı. Nobel ödüllü Prof. William Campbell ilham kaynağım oldu" ifadelerini kullandı.

Projede dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in katılımı ile düzenlenecek törenle verilecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)