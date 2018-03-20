'Genç Gelecek Kariyer Günleri'  nisanda Sancaktepe’de

İSTANBUL, ()-SANCAKTEPE Kaymakamlığı, Sancaktepe Belediyesi, Maltepe Üniversitesi ve Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Genç Gelecek Kariyer Günleri” 5-6-7 Nisan günlerinde Sancaktepe Belediyesi Prof.Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde yapılacak.

'Genç Gelecek Projesi', Sancaktepe’de, gençler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlenmesini, gençlerin zamanlarını etkili kullanabilmelerini ve kendilerini geliştirmek için modern ve nezih mekânlarda daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten bir toplum inşasını hedefliyor. Proje çerçevesinde düzenlenen “Genç Gelecek Kariyer Günleri” ise, geleceğin mesleklerini ön plana çıkararak gençlere geleceklerini planlama konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.

PROGRAM ÜÇ GÜN SÜRECEK

“Genç Gelecek Kariyer Günleri”ne Sancaktepe’deki liselerin yanı sıra kariyer konusunda soru işaretleri olan üniversite hazırlığındaki gençler de katılabilecek. Üç gün sürecek programda sektörden ve üniversiteden katılımcılar olacak. Kontenjanla sınırlı olan programa kayıtlar www.gencgelecek.com adresinden yapılacak, programa liseler grup olarak başvuru yapabilecek ve katılımcılara sertifika verilecek.“Genç Gelecek Kariyer Günleri”nde akademisyenler, teori ve uygulamaya yönelik bilgileri, Türkiye'nin önde gelen sektör temsilcileri ve iş insanları ise kariyer basamaklarındaki deneyimlerini öğrencilere aktaracak. Kariyer Günlerinde gençlerin üniversitelilerle etkileşimini sağlamak üzere Maltepe Üniversitesinin Kariyer, Turkishwin kulüpleri de külliyede stant açacaklar.

GENÇ GELECEK KARİYER GÜNLERİNİN ZENGİN KATILIMCI KADROSU

Program, özel sektörden Metro Cash and Carry Liderlik ve Gelişim Müdürü Aslı Manoğlu Keçeci, Triodor A.Ş. Oyun Tasarımcısı ve Takım Lideri Uğur Akın, Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Proje Yöneticisi Muhammed Akgün, Turkcell Global Bilgi Müşteri Çözümleri Kıdemli Yöneticisi Ahmet Salt Tarımcı, Yönetim Danışmanı Fatma Yıldız, Klickar Ltd. Kurucusu Deniz Altun, Opak Lens A.Ş. Satış Müdürü Hülya Kurt Şenyüz’ün katılımıyla gerçekleşecek.

AKADEMİSYENLER DE KONUŞACAK

Maltepe Üniversitesi'nden akademik olarak konuşma yapacak katılımcılar: Prof.Dr. Gonca Telli, Dr. Mürşide Özgeldi, Dr. İlkünOrbak, Dr. Uğur Baran Kasırga, Dr. Övünç Meriç, Dr. Melda Köse Marduç, Dr. Melik Karabıyıkoğlu ile Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim Kariyer ve Araştırma Merkezi Müdürü Elif Sungur. Sanatçı Ediz Hun ise Cumartesi günü gerçekleşecek programda konuşmacı olacak.

PROGRAM KAPSAMINDA KISA FİLM YARIŞMASI DÜZENLENECEK

“Genç Gelecek Kariyer Günleri” çerçevesinde düzenlenen “Kısa Film Yarışması”, bölgedeki lise öğrencilerinin gelecekteki mesleklere duyarlıklarını ve yaratıcılıklarını artırmayı amaçlıyor.

“Kısa Film Yarışması Jürisi”nde, Sancaktepe Millî Eğitim Şube Müdürü Osman Afacan, Sancaktepe Millî Eğitim Şube Müdürü Hale Bağçe Özbaş, Sancaktepe Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Emin Yavuz, Sancaktepe Belediyesi Sinema Kulübü EğitmeniTuğba Kozan, Maltepe Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi DekanıProf. Dr. Selahattin Yıldız, Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiProf. Dr. Gonca Telli, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Oktay Yalın, Maltepe Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Dr. Hakan Aytekin, Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Mehmet Tok ve Sanatçı Ediz Hun bulunuyor. Kısa Film yarışmasının ödül töreni 7 Nisan'da yapılacak.

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