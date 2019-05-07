Genç akademisyenler vergi sorunlarını tartıştı

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () -ATILIM Üniversitesi, 9’uncusu düzenlenen Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Sempozyuma katılan genç akademisyenler, Türkiye’nin vergi sorunlarını tartıştı.

Vergi hukuku uygulamacıları ve akademisyenlerinin bir araya geldiği, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye’nin aktüel vergi sorunlarının tartışılmasının amaçlandığı sempozyumda gümrük vergileri, ek mali yükümlülükler, uluslararası vergi anlaşmaları, vergilendirme ilişkisi ile ilgili Anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları değişik boyutlarıyla ele alındı.

“AMAÇ, AKTÜEL VERGİ SORUNLARININ ORTAYA KONULMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ"

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akkaya, sempozyumda, gümrük vergileri, ek mali yükümlülükler, katma değer vergisinde kaçakçılıkla mücadele, vergilendirme ilişkisi özel yaşamın gizliliği, vergi alanında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vergilendirmeyle ilgili kararları, 2017 Anayasa Değişikliklerinden sonra Devlet Bütçesinin hukuki rejimi başlıkları altında aktüel sorunların tartışıldığını söyledi. 9’uncusu gerçekleştirilen bu sempozyumlarda vergi hukuku uygulamacı ve akademisyenlerinin yeni akademik çalışmalarını sunduğunu; sunulan tebliğlerin Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmelerin paylaşılması yönüyle ciddi katkılar sağladığını; böylelikle salt vergi sorunlarıyla sınırlı kalınmadığını, yeni önerilerin tartışılmasına da olanak sağladığını ifade etti.

‘SUNUMLAR KİTAP OLARAK BASILIR’

Sempozyumun genel konusunun vergi hukuku olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akkaya, şöyle dedi:

"Gerek toplum gerekse bireyler açısından çok farklı etkilere sahip vergiler alanındaki tebliğler ve tartışmalar sempozyum sonrasında kitap olarak basılır ve Türkiye’deki tüm kütüphanelere, tüm vergi akademisyenlerine gönderilir ve yargı organları ile paylaşılır. Böylelikle buradaki tartışmaların, dikkate alınabilirliği ve sorunların çözümüne katkı sağlanması hedeflenir."

"HER YIL BİR ÜNİVERSİTEDE DÜZENLENİYOR"

Bu sempozyumların ilkinin 2010 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Akkaya, programın organizasyonun her yıl bir üniversite tarafından üstlendiğini belirtti. Sempozyumların gönüllü katılım esasına dayandığını belirtti.

Vergi hukukunun, hukuk bütünü içerisinde özellikli bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Akkaya, “Bu etkinliklere öğrencilerimizin de katılımını teşvik ettik; zira bu tür ortamlar öğrencilerin kariyer planlaması bakımından oldukça etkili, öğrenciler buradaki tartışmalarda, teorik olarak kendilerine aktarılan huşuların gerçekteki karşılıklarını yakala şansına sahip oluyorlar" dedi.

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