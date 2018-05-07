Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
CHP'li gençler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu'na Borsa İstanbul'dan ödül

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu (GFY), 3. Borsa İstanbul Üniversiteler Buluşması’ndan ödülle döndü. Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Çiğdem’in önderliğinde, Borsa İstanbul’da düzenlenen Vadeli İşlem...

Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu'na Borsa İstanbul'dan ödül
İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu (GFY), 3. Borsa İstanbul Üniversiteler Buluşması’ndan ödülle döndü.

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Çiğdem’in önderliğinde, Borsa İstanbul’da düzenlenen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın tanıtıldığı etkinlikte 'Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası' hakkında temel bilgiler verildi. Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlandığı etkinliğin sonunda üniversite öğrencileri arasında yarışma düzenlendi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda GFY Yönetim Kurulu Üyesi olan Besime Çamak, yarışmanın birincilik ödülüne layık görülerek, 2 hafta süren Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı’na katılma hakkı kazandı.

GFY üyeleri etkinlik sonrasında BIST seans salonunu ziyaret etti.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314