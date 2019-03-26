"Geleceğin gazeteciliği sanal gerçeklikle yapılacak"

Yeditepe Üniversitesi’nde 'Teknoloji Haberciliği Nasıl Değiştiriyor?' konulu bir konferans veren Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Natalya Loseva, geleceğin gazeteciliğinin sanal ve arttırılmış gerçeklikle yapılacağını söyledi.

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Natalya Loseva, Yeditepe Üniversitesi’nde “Teknoloji Haberciliği Nasıl Değiştiriyor?” konulu bir konferans verdi. Konferansın ardından Sputnik Haber Ajansı&Radyosu ve Yeditepe Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanması konusunda anlaşmaya varıldı.İmzalanacak protokol ile Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Sputnik’in farklı dillerdeki yayınlarında staj imkânına da sahip olabilecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Natalya Loseva, hedef kitlenin ilgisini yakalama ve okuru, dinleyiciyi haberin parçası haline getirmenin yeni yöntemlerinin,sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR)uygulamaları olduğunu söyledi.

HEM EĞLENCELİ HEM ÜRKÜTÜCÜ

Geleceğin gazeteciliğinin sanal ve arttırılmış gerçeklikle yapılacağını söyleyen Loseva, sanal ve arttırılmış gerçekliğin eğlenceli olmasının yanı sıra ürkütücü taraflarının da olabileceğinin altını çizdi.Soruları da yanıtlayan Loseva, şunları kaydetti:

"İyi taraf şu olacak: Daha ilginç ve etkileyici hikâyeleri daha iyi anlatabileceğiz. Şu anda dinleyici izleyici tarafında en büyük sorunumuz dikkati üzerimize toplamak. Modern dinleyici kitlesi başlıkları okuyor ve kısa mesajlar alabiliyor. Ama buyeni gazetecilik yöntemleri insanların daha uzun süre konsantre olmasını sağlıyor ve bundan biraz daha duygusal bir tepki alabiliyoruz. Diğer yandan dinleyicinin güvenini kazanıyoruz."

ŞİDDET YAKINDAN GÖSTERİLMEMELİ

Sanal gerçeklik konusunun dünyanın diğer yayın kuruluşlarında da, aktif bir şekilde tartışıldığını anımsatan Natalya Loseva, yayın kuruluşlarının arttırılmış ve sanal gerçekliğin suistimal edilmemesi, şiddetin yakından gösterilmemesi, eğer bilgi eksikliği varsa bazı ayrıntıların verilmemesi gerektiği” konusunda hemfikir olduğunu vurguladı. Sanal gerçekliğin ve arttırılmış gerçekliğin gazetecilikte kullanılması ancak bazı haberlerde kullanılmasının uygun olup olmadığının iyi düşünülmesi gerektiğini ifade eden Loseva, şunları kaydetti:

“Küçük bir çocuk, tarih-coğrafya gibi zorunlu disiplinleri görüyor ve akşamları da sanal ortamda oyun oynuyorsa onun için çok alışılageldik bir format haline geliyor. Şunu da anlıyoruz eğlence sektörünün etkisi altındaki dinleyici ve izleyici kitlesi giderek daha çok bu yöntemi tercih etmeye başladı. Biz de onlara bir şeyler sunmak zorundayız. Ve sonuç olarak bu formatta yayın yapacak olan medya da kazançlı çıkacak.”

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İÇİN ANLAŞMA

Konferansın ardından, uluslararası medya iletişimi ve kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaya yönelik “Sputnik PRO” projesi kapsamında, Sputnik Haber Ajansı & Radyosu ve Yeditepe Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanması konusunda anlaşmaya varıldı. İmzalanacak protokol ile Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Sputnik’in farklı dillerdeki yayınlarında staj imkânına da sahip olabilecek.