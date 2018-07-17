Geleceğin diplomatları Washington’da

DÜNYADA siyasetin büyük bir dönüşüm geçirdiği günümüzde, iyi yetişmiş, dünya sorunlarına hakim ve geniş vizyon sahibi diplomatların ve siyaset bilimcilerin yetiştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede açık medeniyet vizyonuyla eğitim hayatına başlayan İbn Haldun Üniversitesi tarafından, Washington DC Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA DC) ve George Mason Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen yoğunlaştırılmış yaz programı ABD’nin başkenti Washington DC’de başladı.

İki dönem halinde birer aylık süreyle planlanan programın ilkine, İbn Haldun Üniversitesi’nin 2017-2018 öğretim yılının hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olanlardan 40 öğrenci katıldı.

Yaz Okulu, İbn Haldun Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık eğitimi almış öğrencileri, farklı düşünce kuruluşları ile üniversitelerde çalışan uzman ve akademisyenlerle buluşturarak geleceğe yönelik vizyoner bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Öğrencilerle birlikte Washington’da bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, programın bir “dil eğitimi” olmadığını, tam tersine bir “akademik eğitim” programı olduğunu söyledi. Öğrencilerin Amerikan siyasi sisteminin nasıl işlediğine ilişkin çok sayıda seminere katıldığını belirten Prof. Şentürk, “Öğrencilerimiz Beyaz Saray ve Kongre Binası'nın da aralarında olduğu çok sayıda devlet kurumunu gezdi. Böylece ABD devlet sisteminin nasıl işlediğini, Washington DC’de bulunan düşünce kuruluşlarının nasıl çalıştığını, ABD dış politikasının nasıl oluşturulduğunu, özellikle Ortadoğu’ya yönelik olarak Türkiye, Suriye ve İran politikaları nasıl belirlendiğini uzmanlardan öğrenmiş oldular” dedi.

“YAZ OKULU GELECEK YIL İKİ KOLDAN İLERLEYECEK”

Prof. Şentürk bir hafta SETA DC, üç hafta da George Mason Üniversitesi'ndeki yaz okuluna katılan öğrencilerin büyük bir tecrübe kazandıklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Dünyanın önde gelen bir ülkesinde elde ettikleri siyasi sisteme ilişkin bilgiler onların ufuklarının açılmasına katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz ayrıca ABD’de akademinin nasıl çalıştığını da birinci ağızdan öğreniyorlar. George Mason Üniversitesi'nde alanında önde gelen akademisyenlerden seminerler alan, okumalar yapan öğrencilerimiz, aynı zamanda üniversitenin tüm fakültelerini gözlemleme imkânı da buldu. Akademisyenlerle, öğrencilerle tanıştılar. Yaptıkları seminer ve okumaların sonunda her hafta, seçilen konuya ilişkin sunumlar gerçekleştirdiler.”

Prof. Şentürk İbn Haldun Üniversitesi'nin uluslararası işbirliklerini geliştirme stratejisi kapsamında gelecek yıl ABD’de düzenlenecek olan yaz okulunun iki ayrı koldan ilerleyeceğini de söyledi. Yaz okulunun “dil eğitimi” ve “akademik eğitim” olmak üzere daha geliştirilmiş bir program gerçekleştirileceğini aktaran Prof. Şentürk, lise öğrencilerine bir müjde de verdi. Prof. Şentürk, “Türkiye’de birçok kişi ABD’ye giderek dil eğitimi almak istiyor. Biz bunu organize edeceğiz ve İbn Haldun Üniversitesi kanalıyla ABD’de dil eğitimi almak, öğrencilere güven verecek. Çünkü İbn Haldun Üniversitesi bir marka ve İngilizce öğrenmek ya da İngilizcesini geliştirmek isteyen çok sayıda lise öğrencisi için bu program büyük fırsatlar sunacak” dedi.

“ÜNİVERSİTENİN ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARA DA FIRSAT”

Prof. Şentürk, SETA Washington DC ve George Mason Üniversitesi ile ortak düzenlenen akademik yaz eğitimi programının gelecek yıl, İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi olmayan kişilere de fırsatlar sunacağını anlattı. Prof. Şentürk, “Bu program gelecek yıl, bizim üniversitemizde okumayan öğrencilere de açık olacak. Belirli bir ücret karşılığında öğrenciler, akademik yaz okulu eğitimine katılacak ve aynı deneyimleri eksiksiz yaşayacak. Böylece, George Mason Üniversitesi ile yaptığımız gibi diğer üniversitelerle de işbirliklerimizi geliştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

SEMİNERLER VE ZİYARETLER

İbn Haldun Üniversitesi'nin, SETA Wasington DC ve George Mason Üniversitesi ile ortak düzenlediği Yaz Okulu'na katılan öğrenciler Beyaz Saray, Kongre Binası ve Smithsonian Müzesi tarihi mekanları da ziyaret etti.

Öğrenciler SETA DC’deki bir haftalık programda birçok seminere katıldı. Seminerlerde, ABD’deki düşünce kuruluşlarının rolü ve çalışma yöntemleri, ABD’nin Türkiye, İran ve Ortadoğu politikaları, Ortadoğu’nun sosyo-politik dinamikleri ile küresel çatışma alanları ve barış girişimleri konu edildi.

George Mason Üniversitesi'nde ise Dr. Hüseyin Yılmaz “MappingtheMiddle East” ve “Ottoman Caliphate” ile Sumaiya Hamdani “, "ThePre-Modern Islamic Mediterranean” ve “Islamic Globalization in the Indian Ocean” başlıklı seminerler verdi.

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