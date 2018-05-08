Geleceğin bilim insanları projeleriyle yola çıktılar!

TÜBİTAK’ın “Bilim Fuarları Destekleme Programı” kapsamında, Beykoz Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu’nda düzenlenen “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrenciler çeşitli konularda geleceğe dönük geliştirdikleri projelerini sergilediler.

Matematik, fen, sosyal bilimler, İngilizce, bilişim ve teknolojik tasarım konularında 10’u araştırma projesi olan 33 proje, fuarı ziyaret edenlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Fuarı, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Milli Eğitim Müdürü Zübeyir Gökhan Doğan’ın da aralarında bulunduğu birçok yetkili ve TÜBİTAK görevlileri de ziyaret ederek, projeleri hazırlayan öğrencilerle sohbet ettiler, eğitim yolunda başarılar dilediler.

PROJELERİNİ TOPRAĞA GÖMDÜLER

Koordinatörlüğünü Fen Bilgileri Öğretmeni Emel Çelik Yıldırım’ın yaptığı etkinlikte, Matematik’te Napier’in kemikleri sızlarken, Fen Bilimleri’nde çantalar helyum gazıyla hafifledi, Türkçe’de öğeler oyuna çevrildi, İngilizce’de sokaklar arabalarla geziliyor, Sosyal Bilimler’de ise, günümüzden Milattan Önce’ye kadar gdiliyor. Bilişimde robotik çalışmalar günümüze uzanırken, teknoloji tasarımında ütüler tüyleri topluyor, bisiklet kullanırken elektrik de üretiliyor.

Yıldırım, “Öğrencilerimiz, yaptıkları bu çalışmalarla araştırma yapmayı öğrenirken, yaptıkları sunumlarla da özgüvenleri yükselmiş oluyor” diye konuştu. Fen Bilgileri Öğretmeni Yıldırım, bu tür etkinliklerle çocukların geleceğe bakış ufuklarını genişletmek istediklerini belirterek, “Geleceğimizin bilim insanlarını toplumumuza kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

‘Zamanda Yolculuk’ adlı projeyi hazırlayan Emre Bakır ve Ömer Gürhan, çalışmalarını bilgisayar belleğine yükleyerek, 10 yıl sonra açılması koşuluyla Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ile birlikte okullarının bahçesine gömdüler.