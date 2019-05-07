Geleceği ‘Uraniptus’ gezegeninde tasarladılar

Öğrencilerin yeni fikirler üretmesi ve ürettikleri fikirleri somutlaştırmasının amaçlandığı Gençlik Konferansı’nda, lise öğrencileri geleceği ‘Uraniptus’ adlı ütopik gezegende tasarladı.

İSTEK Uluğbey Okulları tarafından 6 yıldır lise öğrencilerine özel olarak Gençlik Konferansı düzenleniyor. Öğrencilerin yeni fikirler üretmesi ve ürettikleri fikirleri somutlaştırılmasının amaçlandığı konferansta öğrenciler çeşitli komiteler altında geleceği tasarlıyor. İstanbul içinden ve dışından farklı okullardan gelen 217 öğrenci ile gerçekleşen 6. Uluğbey Gençlik Konferansı’nda öğrenciler dünya üzerinde kökleşmiş her türlü kötü sistemden etkinlenmemek ve mevcut sorunlarla düşüncelerini sınırlamamak amacıyla geleceği ‘Uraniptus’ adlı ütopik gezegen üzerinde oluşturdu.

“GENÇLERİN KİŞİSEL GELİŞİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Açılış töreninde konuşan İSTEK Uluğbey Okulları Kampüs Müdürü Özlem İstanbullu, bu tür etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimini desteklediğini ve önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmacı olarak etkinliğe katılan fiziksel etkileşim, yapay zeka ve sanat üzerine bir çok çalışması olan sanatçı ve eğitmen Bager Akbay ise, insan ve teknoloji ilişkisinden yola çıkarak gençlere eğitim ve gelecek konusunda önemli ipuçları verdi.

Konferansın sonunda komitelerin önerileri arasında; Kültür Komitesi’nin tarihi eserlerin korunmasında ülkede tarih bilinci yerleştirecek eğitim kadrosunun güçlendirilmesi, bu kadroya seçilenlerin her türlü eğitim olanaklarıyla yetiştirilmesi ve 10 yıl alanda çalışma zorunluluğu getirilmesi, İnsan Hakları Komitesi’nin iş güvenliği alanında çalışanlara eğitim verilmesi ve bu eğitimler sonunda alınacak belgelerin işe kabulde öncelik olarak kabul edilmesine, Sağlık Komitesi’nin içerisinde yüzde 5’in üzerinde trans yağ içeren ürünlerden alınan verginin yüzde 2,5’dan yüzde 3’e çıkarılması gibi konular dikkat çekti.