Gayretli: Yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı daha kolay ve anlaşılabilir

İSTANBUL, () İİSTANBUL Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) sistemindeki asıl amacın öğrencinin sayısal ve sözel okur yazarlığını ölçmek olduğunu belirterek "Aslında daha kolaylaştırılmış bir sınav sistemi olmuştur. Müfredat MEB müfredatına göre de uygulanacağı için ortaöğretim sürecindeki ilgi ve alakayı da arttırmıştır. " dedi.

2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi için değişen yeni sınav sistemi ile ilgi öğrencilere tavsiyelerde bulunan Abdülkadir Gayretli yeni sınav sisteminin daha yalın, kolay ve anlaşılabilir bir sınav olduğunu söyleyerek “YKS sistemindeki asıl amaç öğrencinin sayısal ve sözel okur yazarlığını ölçmek olduğu için aslında daha kolaylaştırılmış bir sınav sistemi olmuştur. Müfredat MEB müfredatına göre de uygulanacağı için ortaöğretim sürecindeki ilgi ve alakayı da arttırmıştır. Öğrencilerin sınav sürecinde sakinliklerini koruyup yine müfredat çerçevesinde derslerine çalışmaları gerekmektedir" dedi.

"ÖĞRENCİLER BİLGİLERİNİ YORUMLAYABİLECEK"

Gayretli "Sınav artık öğrencilerin sadece bilgilerini belli bir süre içerisinde ortaya koyması gerektiği çerçeveden çıkıp bilgilerini yorumlamaya dökebildiği ve sınav süresinin de uzadığı bir sürece dönüşmüştür. Bu nedenle sınava girecek öğrencilerimizin kaygılarını, streslerini en az seviyeye indirmeleri gerekmektedir.” diye konuştu.

Bir süre önce YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ın da yeni sınav sistemi ile ilgili "Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi milli eğitim müfredatından olacak, bu sistemde hak kaybı ve mağduriyet yaşanmayacak' şeklindeki sözlerini Gayretli şöyle yorumladı:

"TEK MOTİVASYONUNUZ HEDEFE ULAŞMAK OLSUN"

"Yorumla, bu söyledikleri ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki öğrencilerin şu an tek motivasyonunun başarılı olmak ve hedefine ulaşmak olması gerekmektedir. Yükseköğretim, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracıdır. İnanıyorum ki, yükseköğretim sadece öğrenme ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi gelişmiş bilgiyi elde ederek, uyum sağlayarak ve üreterek küresel gelişimin önünü açmak için var olmalıdır"

"BİLGİ KURAMLARI EKONOMİDE VE SOSYAL GELİŞİMDE BELİRLEYİCİ"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, üniversite olarak geleceğin lideri olmayı hedefleyen üstün yetenekli gençleri, alanlarında profesyonel öğretim üyeleri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçladıklarına dikkat çekerek "Girişim odaklı, araştırıcı, sorgulayıcı, üst düzeyde ahlaki değerlere sahip, çözüm odaklı ve toplumsal gelişime öncülük edecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. "Bilgi kuramları, bugün; ekonomide ve sosyal gelişimde en belirleyici rolü üstlenmiştir" diyen Gayretli şöyle konuştu:

‘’ Öğrencilerimiz ile birlikte Türkiye’nin ve Dünya’nın ihtiyacı olan her alanda 'Gelişim' ilkesini gerçekleştireceğiz. Nitelikli ve profesyonel eğitim programlarında uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlilikleri, akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alıp, uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip, evrensel bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’nin ve Dünya’nın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine sizlerle birlikte katkıda bulunmayı planlamaktayız. Bilgi kuramları, bugün; ekonomide ve sosyal gelişimde en belirleyici rolü üstlenmiştir."

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