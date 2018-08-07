“Gastronomi yalnızca  ‘yemek pişirmek’ değildir”

İSTANBUL, () - ÜNİVERSİTE adayları için tercih dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye’de en çok tercih edilen üniversite programları arasında yer alan Gastronomi bölümü için açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, “Gastronomi yalnız ‘yemek pişirmek’ demek değildir. Bu sebeple, öğrencileri yalnızca aşçılık bakış açısından çıkarıp, ‘düşünen, uygulayan, gelişime açık ve yaratıcı birer gastronomi uzmanı’ olmaları için gerekli bilgiler ile onları donatıyor ve isteklendiriyoruz” dedi.

Gastronomi bölümü olarak, yeme ve içme konusunu bir kültür olarak ele aldıklarını ve yeni lezzet arayışlarına girdiklerini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi UBYO Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, “Bu bağlamda, fizik, kimya, matematik, farklı mutfak ve pişirme teknikleri, gıdalar ve özellikleri, beslenme, insan sağlığı için gıdalarda güvenlik ve sağlığa uygunluk, kişiler arası etkin iletişim, mutfak akımları ve yemek tarihi, menü planlama, servis teknikleri ve görgü kuralları, iş sağlığı ve güvenliği, farklı sanat dalları gibi çok yönlü ders içerikleri ile öğrencilere gastronomi alanında bilgi ve beceriler kazandırıyoruz. ‘Türk mutfağını daha ileriye nasıl taşıyabiliriz?’ sorusuna yanıt arıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi bilimsel ele alıyor, öğrencilerimizi eleştirel düşünmeleri yönünde isteklendirmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“GASTRONOMİYE KATKI SAĞLAMALARI İÇİN İSTEKLENDİRİYORUZ”

Değişimi ve gelişimi hayatının vazgeçilmez bir unsuru olarak gören nitelikli gastronomi uzmanları yetiştirdiklerini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Tekiner, “Üniversite politikası ve bölüm olarak, öğrencilerimizi yüksek lisans ve doktora yapmaları konusunda teşvik ediyor, kitap yazarlığı, televizyon programları, blog yazarlığı ve diğer alanlarda gastronomiye katkı sağlamaları için isteklendiriyoruz” dedi.

“AMACIMIZ LİDER GASTRONOMİ UZMANLARI YETİŞTİRMEK”

Türk mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası arenalarda temsil ve rekabet edecek düzeyde donanıma sahip lider gastronomi uzmanları yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Tekiner, “Gastronomi bölümü olarak amacımız uygarlığımızın önemli bir kısmını teşkil eden Türk mutfağı ve Dünya mutfaklarını, yeme ve içme kültürlerini; pek çok farklı bilim dalını kullanarak akademik bir ortamda araştırmak, korumaktır” şeklinde konuştu.

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