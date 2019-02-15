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Gastronomi öğrencilerinden ‘Rafadan Sözlük’ projesi

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Gastronomi Bölümü öğrencileri Alakart Uygulamaları dersinde bir araya gelerek ‘Rafadan Sözlük’ internet projesini gerçekleştirdi. İGÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Gastronomi...

Gastronomi öğrencilerinden ‘Rafadan Sözlük’ projesi

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Gastronomi Bölümü öğrencileri Alakart Uygulamaları dersinde bir araya gelerek ‘Rafadan Sözlük’ internet projesini gerçekleştirdi.

İGÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Gastronomi Bölümü öğrencileri kendi alanlarında bir başarıya daha imza attı. Öğr. Gör. Tolgahan Tabak’ın öncülüğü ve desteği ile Alakart Uygulamaları dersinde bir araya gelen 12 gastronomi öğrencisi ‘Rafadan Sözlük’ internet projesini gerçekleştirdi.

Gastronomi öğrencileri, bu proje ile hem kendi alanlarında hem de bu mesleğe gönül veren diğer meslektaşları içinde herkesin birbirleri ile kolay iletişime geçeceği, tecrübelerini, fikirlerini ve yöntemlerini aktarabileceği bu platformu daha da ileriye götürmeyi ve yine projenin devamı için çalışmalar yapmayı hedefliyor.

“SÖZLÜĞÜ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Sözlüğün, geniş bir hedef kitlesi olduğunu belirten Öğr. Gör. Tolgahan Tabak, “Bu proje ile gastronomi öğrencileri, hem kendi alanlarında hem de bu mesleğe gönül veren diğer meslektaşları ile kolay iletişime geçecek, tecrübelerini, fikirlerini ve yöntemlerini aktarabilecek. Bu sözlük platformunu daha da ileriye götürmeyi ve yine projenin devamı için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ”

Mutfağa gönül veren, bu yolda ilerleyen ve kendini geliştirmek isteyen birçok insana öncü ve destek olmak istediklerini belirten öğrenciler, Rafadan Sözlüğün bir topluluk haline dönüşmesi, belirli aralıklar ile kullanıcılar ile bir araya gelinip Gastronomi alanında çalışmalar düzenleneceğini ve en kısa sürede bir aplikasyon oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

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