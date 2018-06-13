FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını uğurladı

BU yıl beşinci mezunlarını veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 963 öğrencisini geleceğe uğurladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törene çok sayıda öğrenci, veli ve akademisyen katıldı. Üniversitenin ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olan gençler mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

"DİPLOMA GEREKLİ AMA YETERLİ DEĞİL"

Üniversite okumanın bir gereklilik olduğunu söyleyen FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, "Ülkelerin gelişmişliği eğitim düzeyiyle de alakalı. Eğitim düzeyimiz ne kadar yüksek olursa geleceğe dair umutlarımız da o kadar yetişiyor. Maalesef artık diploma her şey demek değil. Diploma gerekli ama yeterli değil. Onun için çocuklarımız da bugün bu diplomaları alarak önemli bir adımı atlattılar. Bugünden sonra onları zorlu bir yolculuk bekliyor. Globalleşen, iç içe geçen bir dünyada artık rekabet sadece ülke içinde de değil. Ülkeler arası da bir rekabet var. Biz öğrencilerimizi iyi yetiştirdiğimize inanıyoruz. Bundan sonrası onların kişisel kabiliyetlerine, işlerindeki uyumlarına ve kendilerini sürekli yenileyebilmelerine bağlı. İnşallah bunları başarıp hayatta çok başarılı olurlar. Çünkü bizi onların başarıları mutlu edecek" diye konuştu.

"GENÇLER GELECEĞİMİZİN UMUDU"

Beşinci dönem mezunlarını verdiklerini belirten FSMVÜRektörü Prof. Dr. Musa Duman, "Öğrenci ve velilerimiz gibi biz de heyecanlıyız. Gittikçe büyüyen bir aileyiz. Kadromuz, yerleşkelerimiz, müfredatımız, kültürel etkinliklerimiz ile her bakımdan öğrencilerimizi donattık. Şimdi de diplomalarını alacaklar ve topluma hizmet etmeye başlayacaklar. Onlara hayatlarında mutluluk ve başarı diliyorum. Onlar ailelerinin umuduydu. Şimdi ülkenin de umudu olacaklar" dedi.

"ÜNİVERSİTE HAYATIMI TÜM GÜZELLİKLERİYLE HATIRLAYACAĞIM"

Mimarlık Bölümü mezunu Şeyma Kavçakarise duygularını, "4 sene hem zorlu hem de keyifli geçti. Şu anda çok heyecanlıyım bu kadar heyecanlanacağımı aslında tahmin etmedim. Şu anda emeğimizin sonucunu görüyoruz. Mezun olduktan sonda mesleğimi yapmak istiyorum. 4 yıllık eğitim benim için bir ön izleme oldu. Mimarlık çok zor bir bölüm ama bir o kadar da keyifli ve bana fazlasıyla katkısı olan bir eğitim sürecinden geçtim. Üniversite hayatımı tüm güzellikleriyle anacağım" dedi.

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