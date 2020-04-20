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FMV Işık Okulları’ndan dijital platformda coşkulu 23 Nisan kutlaması

FMV Işık Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlamalarını dijital ortama taşıyacak. Öğrencilerin evlerinde hazırladıkları videolar ve birbirinden renkli etkinlikler, öğretmenlerinin yardımıyla bir araya geldi.

EĞİTİM 20.04.2020, 17:24 20.04.2020, 17:39 Murat Aydın
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FMV Işık Okulları’ndan dijital platformda coşkulu 23 Nisan kutlaması

FMV Işık Okulları, uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği dönemde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlamalarını dijital ortama taşıyacak. Öğrencilerin evlerinde hazırladıkları videolar ve birbirinden renkli etkinlikler, öğretmenlerinin yardımıyla bir araya geldi. 23 Nisan sabahı saat 10:00’da dijital platformlar üzerinden canlı bir tören düzenleyecek olan Işıklı öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları coşku dolu videoları FMV Işık Okulları’nın sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden binlerce kişiyle paylaşacak.

FMV Işık Okulları öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yarının teminatı olan çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde coşkuyla kutlayacak. Öğrenci ve öğretmenler, her yıl 23 Nisanlarda kampüslerinde gerçekleştirdikleri kutlama törenini, bu yıl dijital platformlar üzerinden canlı olarak yapacaklar. 23 Nisan günü saat 10:00’da bilgisayarlarının başında tören için hazır bulunacak öğrenciler, hazırladıkları birbirinden renkli etkinlikleri ve yaşadıkları coşkuyu, okullarının sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacaklar.

23 Nisan haftası boyunca evlerinin camlarını bayraklarla, Atatürk posterleriyle ve süslemelerle donatan öğrenciler, hem bayramı hem de Türkiye Büyük Meclisi’nin 100. Kuruluş yılını kutlayacaklar. FMV Işık Okulları’nın öğrencileri 10. Yıl Marşı’nı hem seslendirecek hem de enstrümanlarıyla eşlik edecekler.

Sözler lşıklılardan, beste dünyaca ünlü arp sanatçıcı Şirin Pancaroğlu’dan...

FMV Işık Okulları öğrencileri, 23 Nisan kutlamaları kapsamında, sözlerini kendilerinin yazdığı, bestesinin dünya çapında ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun yaptığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılı için hazırlanan marşı, enstrümanları ile çalacak ve seslendirecekler.

Öğrenciler, kutlamalar kapsamında öğretmenleri ile birlikte ‘Oynar Mısın Bizimle’ parçasına da enstrümanlarıyla eşlik ederek seslendirecekler.

23 Nisan’ın 100. Yılında 1000 eserden oluşan dijital sergi

FMV Işık Okulları ayrıca, her yıl öğrencilerinin birbirinden renkli eserlerini sergilediği geleneksel Işıklı Renkler Resim Sergisi’ni sanal ortama taşıdı. 23 Nisan temasıyla gerçekleşen ve okulun web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle paylaşılacak olan dijital sergide 1000 eser yer alıyor.

Işıklıların Kılavuzu Atatürk

Feyziye Mektepleri Vakfı, yayınları kapsamında sürdürdüğü Atatürk Kitapları Serisi’ne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı anısına bir yenisini daha ekledi. FMV Işık Okulları öğretmenlerinin hazırladığı, Ulu Önder Atatürk’ün yaşamından çok değerli kesitleri yansıtan “Işıklıkların Kılavuzu” kitabı hem basılı hem de e-kitap versiyonları olarak sunuluyor. Işıklıların Kılavuzu kitabına www.fmv.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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