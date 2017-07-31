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FETÖ’den kapatılan üniversitenin11 öğrencisi mezun sayıldı

Cafer ZENGİN / KAYSERİ, () - KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016 yılında kapatılan ve daha sonra Erciyes Üniversitesi’ne bağlanan Melikşah Üniversitesi’nin mezun konumdaki öğrencileri için beklenen karar çıktı. Erciyes Üniversitesi'nde...

FETÖ’den kapatılan üniversitenin11 öğrencisi mezun sayıldı

Cafer ZENGİN / KAYSERİ, () - KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016 yılında kapatılan ve daha sonra Erciyes Üniversitesi’ne bağlanan Melikşah Üniversitesi’nin mezun konumdaki öğrencileri için beklenen karar çıktı. Erciyes Üniversitesi'nde konuyla ilgili kurulan komisyon, yaptığı incelemenin ardından 11 öğrencinin mezun edildiğine ilişkin karar verdi. 
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’ndeki tüm bina ve taşınmazlar Erciyes Üniversitesi’ne devredildi. Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon kuruldu. Komisyon mezun durumda olan bazı öğrencilerin durumunu masaya yatırdı. Ve bu konuda beklenen karar çıktı. Konuyla ilgili olarak Erciyes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kapatılan Melikşah Üniversitesinden mezun konumunda olan öğrencilerin durumları incelenmiş ve listede adı geçenler mezun edilmiş diplomaları e-imzaya sunulmuştur."
Açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi olmak üzere toplam 11 öğrencinin mezun edildiği belirtildi.


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