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Fazıl Say “Darüşşafaka” için çalacak

İstanbul, 23 Mart () - Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu kez Darüşşafaka için çalacak. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve bu yıl 155. yılını kutlayan Darüşşafaka...

Fazıl Say “Darüşşafaka” için çalacak

İstanbul, 23 Mart () - Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu kez Darüşşafaka için çalacak. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve bu yıl 155. yılını kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti yararına düzenlenen bağış konserinde Fazıl Say sahne alacak.
6 Nisan Cuma akşamı saat 20:30'da İstanbul’daki İş Sanat Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Fazıl Say resitalinde, sanatçı kendi bestelerini ve çağdaş bestecilerinin eserlerini yorumlayacak.

Konserin tüm geliri eğitime

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından düzenlenen bağış konserinden elde edilecek tüm gelir, Türkiye’nin dört bir yanından Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na gelen; anne veya babası vefat etmiş bine yakın öğrencinin eğitim masrafları için kullanılacak. Bilet satın alarak, "eğitimde fırsat eşitliği"ne destek vermek isteyen müzikseverler, Darüşşafaka Cemiyeti’nin internet sitesi üzerinden bağışlarını gerçekleştirerek biletlerini temin edebilecek.

Darüşşafaka hakkında:

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 958 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2017 yılında notunu 9,43'e yükseltmiştir. 

Biletler aşağıda yer alan link üzerinden kredi kartıyla bağış yaparak temin edilebilir.

https://www.darussafaka.org/bagis/genel-bagislar/fazil-say-konseri 

Ya da Darüşşafaka’nın aşağıdaki hesap numaralarına “Fazıl Say Bileti” açıklamasıyla bağışta bulunularak bilet temin edilebilir.

https://www.darussafaka.org/bagislariniz/bagis-yontemleri/banka

(Fotoğraflı)

 

 

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