Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...

Ezberciliği önlemek için öğretmenlere akademik oyun eğitimi

SAMSUN’da 3 ilkokulda uygulanan ‘İşte oyun projesi’ kapsamında 90 ilkokul öğretmenine derslerde uygulanacak akademik oyunlar öğretiliyor. Bu proje ile ezberci eğitimin sisteminin terk edilmesinin amaçlandığını belirtildi. Mehmet Akif...

Ezberciliği önlemek için öğretmenlere akademik oyun eğitimi
SAMSUN’da 3 ilkokulda uygulanan ‘İşte oyun projesi’ kapsamında 90 ilkokul öğretmenine derslerde uygulanacak akademik oyunlar öğretiliyor. Bu proje ile ezberci eğitimin sisteminin terk edilmesinin amaçlandığını belirtildi.
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öncülüğünde Gazi paşa İlkokulu ve kazım Özdemir İlkokulu’nda ‘İşte Oyun Projesi’ uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında 90 ilkokulu öğretmenini Ekim ayında düzenlenen toplantılarda ders işlenirken uygulanabilecek akademik oyunlar öğretildi. Projenin üçüncü toplantısı bu gün kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Öğretmenlere derslerde öğrencilerin ezberci eğitim sistemini terk etmelerini sağlayacak yeni nesil eğitim uygulamaları öğretildi. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, amaçlarının klasik öğretim teknikleri yerine yeni nesil öğretim tekniklerini uygulamak olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz ders anlatırken akademik oyunları uyguluyor. Böylece çocukları ezberci eğitim sisteminden uzaklaştırarak, öğrenci ve öğretmeni merkeze alan çift taraflı etkileşimin olduğu bir sistemi uygulamış oluyorlar. Bu proje üç okulumuzda başladı ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün aldığı kararla ikinci eğitim öğretim döneminde ilimizdeki bütün ilkokullara yayılacak.”

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,