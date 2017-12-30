Ezberciliği önlemek için öğretmenlere akademik oyun eğitimi

SAMSUN’da 3 ilkokulda uygulanan ‘İşte oyun projesi’ kapsamında 90 ilkokul öğretmenine derslerde uygulanacak akademik oyunlar öğretiliyor. Bu proje ile ezberci eğitimin sisteminin terk edilmesinin amaçlandığını belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öncülüğünde Gazi paşa İlkokulu ve kazım Özdemir İlkokulu’nda ‘İşte Oyun Projesi’ uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında 90 ilkokulu öğretmenini Ekim ayında düzenlenen toplantılarda ders işlenirken uygulanabilecek akademik oyunlar öğretildi. Projenin üçüncü toplantısı bu gün kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Öğretmenlere derslerde öğrencilerin ezberci eğitim sistemini terk etmelerini sağlayacak yeni nesil eğitim uygulamaları öğretildi. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, amaçlarının klasik öğretim teknikleri yerine yeni nesil öğretim tekniklerini uygulamak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz ders anlatırken akademik oyunları uyguluyor. Böylece çocukları ezberci eğitim sisteminden uzaklaştırarak, öğrenci ve öğretmeni merkeze alan çift taraflı etkileşimin olduğu bir sistemi uygulamış oluyorlar. Bu proje üç okulumuzda başladı ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün aldığı kararla ikinci eğitim öğretim döneminde ilimizdeki bütün ilkokullara yayılacak.”



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