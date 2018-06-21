Eyüpsultanlı gençler sınavlara değil hayata hazırlanıyor

İSTANBUL, () – GENÇLERİN ilgi alanlarına göre tasarlanmış 46 atölye eğitimiyle 28 mahallede hizmet sunan Eyüpsultan Belediyesi Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri, öğrencilere okul ve sınav başarısını artırmaya yönelik destekleyici eğitimler verirken, nitelikli kültür sanat faaliyetleriyle de öğrencileri hayata hazırlanıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü programlarından olan Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı kapsamında, yeni nesil bilgi evleri olarak tasarlanan Simurg Bilgi Evleri, gençlere donanım kazandırmayı, gelişimini esas alıyor ve bilgiyi hayattaki karşılığıyla sentezleyerek öğrencilerle paylaşıyor.

"BİRÇOK ARKADAŞIMA TAVSİYE ETTİM”

3 yıldır resim atölyesinde eğitim aldığını belirten Hatice Kerim, “Güzel sanatlar okumak istiyorum. Burada kendimi geliştiriyorum. Ayrıca ebru ve gitar atölyelerine de katılmıştım. Burada en çok öğretmenlerin samimi olmasını seviyorum. Ayrıca herkesin ilgi alanına göre çok sayıda farklı atölyelerin olması güzel bir şey. Bilgi Evleri’ni birçok arkadaşıma tavsiye ettim. Onlar da gelip yazıldılar ve çok memnun kaldılar” dedi.

“EĞLENEREK DERS İŞLİYORUZ"

Burada Türkçe, sosyal, fen, matematik ve İngilizce derslerini alarak kendini geliştirdiğini ifade eden Reyhan Mina Sezer, “Simurg'un çok faydasını görüyorum, eğlenerek ders işliyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“İKİ MERKEZE BİRDEN GİDİYORUM”

Bilgi Evleri'nde origami öğrenen Mert Rengül, “Türkçe, matematik ve diğer dersleri alıyorum. Hatta Güzeltepe Gençlik Merkezi'ne de gidiyorum. Orada da gitar dersleri alıyorum” dedi.

20 FARKLI PROGRAM UYGULANIYOR

Yeni bir anlayışla yapılandırılan Eyüpsultan, Yeşilpınar, Güzeltepe ve Pirinççi Gençlik Merkezi’nde 20 farklı program uygulanıyor. Bilgi Evleri’nde sosyal medya yönetimi ve habercilik, şehir tarihi eğitimi, ifade gelişimi atölyesi, sinema tarih, müzik, fotoğrafçılık, ebru, hat, tezhip gibi derslerin yanı sıra okul ve sınav başarısını artırmaya yönelik destekleyici eğitimler de veriliyor.

(FOTOĞRAFLI)