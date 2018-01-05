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Eyüpsultan Belediyesi Medya Okulu derslerine başladı

İSTANBUL, () -EYÜPSULTAN Belediyesi Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan sertifikalı İstanbul UMED Medya Okulu ders başı yaptı. UMED Genel Başkan...

Eyüpsultan Belediyesi Medya Okulu derslerine başladı

İSTANBUL, () -EYÜPSULTAN Belediyesi Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan sertifikalı İstanbul UMED Medya Okulu ders başı yaptı.

UMED Genel Başkan Yardımcısı Kemal Gümüş'ün açılış konuşmasını yaptığı ilk derse genç iletişimciler yoğun ilgi gösterdi. Eyüpsultan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime öğrenciler sorularıyla katkı verdi. Gazeteci Uğur İslamoğlu, ilk derste “haber yazım ve teknikleri” eğitimi verirken; Kemal Gümüş, öğrencilere UMED ile ilgili bilgi verdi. UMED'in yaklaşık iki yıl önce kurulduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Gümüş, "İstanbul'da ilk kez gerçekleştiriliyor, Ankara'dakilerle birlikte bu dördüncü okulumuz. Bugüne kadar yaklaşık 130 öğrencimize sertifika vererek mesleğe adım atmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

"MEDYADAKİ MÜCADELEMİZDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

"Gördüğümüz haksızlıkları dile getirdik, emperyal bir dilden arınmış medya mücadelemizi her platformda vermeye gayret ettik" diyen Kemal Gümüş, "Bundan sonrada asla mücadelemizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Biz şiddetin dilinden ayrılmış bir medya istiyoruz. Biz terör örgütleriyle arasına mesafe koyan bir medya istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sertifika almak için derslere katılan öğrencilerle yakından ilgilendiklerini kaydeden Gümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin hemen hepsiyle halen temas halindeyiz. Yönetim olarak, komisyonlarımızla birlikte yalan habere karşı ciddi mücadeleler veriyoruz. Hemen her platformda ülkemizi hedef alan yalan haberleri deşifre ediyor, mücadele yöntemleri belirliyoruz. İl il gezip, medya ve algı yönetimi seminerleri veriyoruz. Kadına şiddet ve uyuşturucu kullanımı konusunda da benzer bir mücadelemiz var. Her konuda medyada farkındalık meydana getirmek için projeler yürütüyoruz."

(FOTOĞRAF)

 

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