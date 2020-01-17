Evinde eğitim gören Ayşe, karnesini Vali Arslantaş'tan aldı

ERZİNCAN'da kronik nötropeni enfeksiyon hastası olan ve evinde eğitim gören 9'uncu sınıf öğrencisi Ayşe Osma'nın (16) karnesini Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun evine giderek verdi.

Doğduğundan itibaren kronik nötropeni enfeksiyon hastası olan Ayşe Osma, hastalığı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sağlanan imkanla evde eğitim görüyor. Evde eğitim sayesinde yaşıtlarından geri kalmayan Osma, karnesini de kendisini ziyaret eden Vali Arslantaş ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'dan aldı.

Sabah saatlerinde Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Ergenekon Mahallesi'ndeki eve gelen Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, Osma ailesi tarafından karşılandı. Vali ve belediye başkanı Ayşe ile sohbet etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında okula gidemeyen öğrencilere evde eğitim verildiğini belirten Vali Arslantaş, "Ayşe kızımız daha önce Ankara’da aynı eğitimden faydalanıyordu. Bu sene Kavakyolu’na taşınınca burada da faydalanmaya devam etti. Ayşe kızımız gibi 19 çocuğumuz evinde eğitim alıyor. En az haftada 10 ders saati eğitim görüyorlar. Bu iş içinde 15 öğretmenimizi görevlendirmiş durumdayız. Anaokulunda ilkokulda, ortaokulda, lise de bu hizmeti devletimiz çocuklarımıza evine kadar getirip onları eğitim öğretimden yoksun bırakmayacak şekilde veriyor. Ayşe 9 sınıf öğrencimiz. Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kaydı ile birlikte burada devam ediyor. Kısa sürede de oradaki öğrenci arkadaşlarının arasına katılacağı günü özlemle bekliyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "Komşu ülkelerde çocuklarımız yerlerde süründürülürken biz evinde eğitim verecek kadar güçlü bir devletin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kızımıza da başarılar diliyorum. İnşallah en kısa zaman da eğitim içerisine arkadaşları ile birlikte devam etmesini diliyoruz" dedi.

Ziyarette daha sonra Ayşe Osma'ya karnesi ve çeşitli hediyeler verildi.



