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Everest'e tırmanan iş adamından öğrencilere tavsiye: İklim değişikliği ile mücadele edin

Çevre aktivisti olarak bilinen iş adamı Hakan Bulgurlu, Bilfen Okulları tarafından düzenlenen başarı sohbetlerine konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda Everest Dağı'na tırmanan Bulgurlu, öğrencilere iklim değişikliği ile mücadele etmeleri gerektiğini...

EĞİTİM 11.11.2019, 14:00
Everest'e tırmanan iş adamından öğrencilere tavsiye: İklim değişikliği ile mücadele edin
Çevre aktivisti olarak bilinen iş adamı Hakan Bulgurlu, Bilfen Okulları tarafından düzenlenen başarı sohbetlerine konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda Everest Dağı'na tırmanan Bulgurlu, öğrencilere iklim değişikliği ile mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Bilfen Okulları, farklı meslek gruplarından kendilerine özgü ilgi alanları ve duyarlılıkları olan başarılı iş insanlarını öğrencilerle buluşturuyor. Bilfen İlköğretim Kurumlarının Ataşehir Kampüsünde düzenlenen başarı sohbetlerinin konuğu Hakan Bulgurlu oldu. Aynı zamanda Arçelik CEO’su olan Bulgurlu, iklim değişikliği konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Everest Dağı’na tırmanırken yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaşan Bulgurlu, "Özellikle çevre ve iklim konusunda genç aktivistler artık susmuyor. Bu konu geleceğimizi etkiliyor ve dünyada bu konuda adını bütün ülkelere duyurmuş gençlerimiz var aynı şekilde Türkiye’de de çocuklar ve gençler bu konuda tepkilerini daha net ifade edebiliyor. Sizler de bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmalı ve sesinizi daha fazla çıkartmalısınız" dedi.

"MERAK ETMEKTEN VE DEĞİŞİMDEN KORKMAYIN"

Küresel ısınma üzerine yaptığı konuşmayla sürdürülebilir bir gelecek için neler yapılabileceği ile ilgili farkındalık yaratan Bulgurlu, tamamen İngilizce yaptığı sunumuyla öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Dünyanın zirvesi olarak bilinen, 8 bin 848 metrelik Everest Dağı'na yaklaşık dört hafta sürede tırmanan ve bu tırmanışla nasıl bir farkındalık yaratmak istediklerini öğrencilere anlatan Bulgurlu, iklim değişikliği ile mücadele için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Mevcut tahminler ışığında 2040 yılına kadar küresel sıcaklıklar ortalama 1,5 derece artacak. Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar Himalaya Dağları'ndaki buzulların üçte ikisinin eriyebileceği tahmin ediliyor. Dünyamızın önünde oldukça kısa bir süre var. Bu nedenle, iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerini azaltmak için hızlı davranmalıyız. İklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla çaba göstermeliyiz. Bugün burada olma nedenim de bu aslında. Siz gençlerin bu konuda daha hassas ve özverili olmanız gerekiyor. Merak etmekten ve değişimden korkmayın. Everest Dağı tırmanışımızın bu konuda farkındalık yaratacağını ve insanları, sorumluluk almaya teşvik edeceğini umuyoruz."

 

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