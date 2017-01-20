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Evde eğitim gören Yunus Emre, 'Teşekkür' aldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bedensel engelli olduğu için evde eğitim gören 15 yaşındaki Yunus Emre Ünal sömestr tatiline 'Teşekkür Belgesi' alarak girdi. Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf...

Evde eğitim gören Yunus Emre, 'Teşekkür' aldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bedensel engelli olduğu için evde eğitim gören 15 yaşındaki Yunus Emre Ünal sömestr tatiline 'Teşekkür Belgesi' alarak girdi.
Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yunus Emre Ünal, bedensel engelli olduğu için bakanlık tarafından başlatılan 'Evde eğitim hizmeti' uygulamasından yararlanıyor. Eğitimini evde sürdüren öğrenciye yarıyıl karnesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje ile Okul Müdürü Murat Kurşun tarafından Çamlıca Mahallesi'ndeki evi ziyaret edilerek verildi. Başarılarından dolayı 'Teşekkür Belgesi' alan Ünal'a, Beroje tarafından çeşitli hediyeler de verildi.
Yüksel Beroje, ilçede 9 öğrencinin uygulamayla evde eğitim aldığını belirterek, "Evde eğitim için 9 başvurumuzda 6 tanesi evde eğitim alırken, 3 öğrencimizin için evde eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Aile, öğretmen işbirliğiyle evde eğitim daha verimli olmasının yanında bu çocuklarımızın güveniyle birlikte topluma kazandırılması sağlanır. Engelli çocuğumuz evde gördüğü eğitimle başarılı bir dönem geçirmiştir. Çocuğumuz azimli olunduğu taktirde hiçbir engelin tanınmayacağını ispatlamıştır" dedi.
Okul Müdürü Murat Kurşun ise Yunus Emre Ünal'a 5 ana dersten haftada 2 saat olmak üzere toplam 10 saat özel ders verildiğini ifade etti.
Yunus Emre Ünal da, evde eğitim gördüğü için mutlu olduğunu ancak arkadaşlarını özlediğini söyledi. Ünal, 'Teşekkür Belgesi' aldığı için de ayrıca sevindiğini kaydetti.

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