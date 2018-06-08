Evde eğitim gören üçüzlerin karne sevinci

SİVAS'ta serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan 13 yaşındaki üçüzler Batuhan, Furkan ve Oğuzhan karnelerini kendilerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın elinden aldı.Sivas'ta Emel (35) ve Sadettin Gencer (43) çiftinin serebral palsi rahatsızlığı bulunanüçüzleri Batuhan, Furkan ve Oğuzhan karne sevinçlerini evde yaşadı. Şehit Osman Yurt Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Batuhan ve Furkan ile Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi 7'nci sınıf öğrencisi Oğuzhan Gencer doğuştan serebral palsi hastalığı ile dünyaya geldiler. Rahatsızlıkları nedeni ile okula gidemeyen üçüzlere evde eğitim hizmeti verilmeye başlandı. 6 yıldır evde eğitim alan üçüzlere karnelerini, kendilerini ziyarete giden Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı verdi. Savaşçı, üçüzlere ayrıca küçük hediyeler ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın gönderdiği özel kalemleri hediye etti.Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas'ta toplam 79 öğrencinin evde özel eğitim aldığını ifade ederek "Üçüzlerimizin karnelerini vermek üzere evlerine misafir olduk. Özel eğitim gerektiren öğrencilerimize haftada 10 saat günde 2 saat olmak üzere öğretmenimiz geliyor evde bire bir eğitim veriyor. Öğretmenlerine teşekkür ediyorum. İşitme Engelliler Okulumuz açılacak. Orada da bizim toplam 12 öğrencimiz eğitim görecek. Son yıllarda devletimiz özel eğitim gerektiren öğrencilere çok büyük eğitim veriyor. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.Üçüzlerin annesi Emel Gencer ise "Evde eğitimden çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Çok memnunuz. Takdir aldılar durumları iyi" dedi. Üçüzler de karne aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

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